《热点聚焦》苹果和三星"亦敌亦友"

(本文由路透中文网编译)

路透旧金山/首尔2月10日 - 三星电子 使用谷歌 的安卓（Android）系统研发生产出的手机和平板电脑酷似苹果 的iPhone和iPad。三星开始攫取市场份额，损及苹果的利润和股价，并威胁到苹果在消费电子市场的王者地位。

这堪称乔布斯的噩梦，但他对这一切自有应对之术：发动“热核战争”，将克隆产品赶出市场。然而，从苹果最初指控三星侵权至今已有近两年时间，且苹果赢得对三星的一项重要诉讼也已有六个月，苹果阻止三星产品上市销售的机率却日渐衰微。

实际上，最近一连串法庭裁决暗示智能手机专利战已经趋于僵持状态，苹果无法证明三星的模仿行为严重损及自己的市场销售。

然而，这或促使移动计算行业两巨头的关系进入到一个新阶段。

知情人士透露，乔布斯的继任者库克最初反对起诉三星，主要是因为三星作为iPhone和iPad组件供应商发挥着关键作用。分析师估计，去年苹果从三星采购了约80亿美元的配件。

三星凭藉与苹果的关系增强对市场的洞察，这令其获益良多，而生产与苹果产品相似的智能手机和平板电脑更令三星得到巨大利益。

尽管三星和苹果在高端智能手机市场激烈竞争，它们在很多方面优势互补特征明显。苹果运营主管威廉姆斯（Jeff Williams）上月告诉路透记者，三星是一家重要的合作伙伴，它们在产品供应方面关系深厚，但他不愿详细说明。

随着专利战逐渐降温，苹果和三星之间诸多共同利益日益明显。它们正努力打败黑莓 和微软 等潜在竞争者。

苹果和三星的关系与科技行业史上其他竞争案例迥然不同。上世纪80年代，苹果曾指控微软剽窃麦金塔（Macintosh）系统，推出了视窗（Windows）操作系统软件，视窗的问世令苹果的生存受到威胁。结果，苹果在竞争中落败，苹果Mac电脑成了小众产品，在乔布斯于1996年末回归之前，苹果已经接近关门大吉。是乔布斯以iPod和iPhone等产品拯救了苹果，但他却在2011年10月不幸离世。

无独有偶，上世纪90年代末微软和网景（Netscape）爆发互联网浏览器之争，最终网景消失，其旗舰产品亦遭摒弃。

然而，苹果和三星之间却非你死我活的竞争，呈现出亦敌亦友的关系。对诺基亚 、黑莓、索尼 、宏达电 以及谷歌等竞争对手而言，苹果和三星是一对令人敬畏的组合。

乔布斯和库克曾向到访的三星高管抱怨。知情人士透露，苹果方面当时错误地预计三星将对他们的关切作出回应，会修改Galaxy产品的设计。

当三星于2011年初推出Galaxy平板电脑时，苹果担心的最糟糕情况出现了。乔布斯和其他人都认为这款平板明显就是剽窃iPad的设计。

库克出于对供应商关系受损的担心，反对与三星对簿公堂。但是乔布斯已经没有耐心了，他认为三星指望靠供应商关系来躲过惩罚。

苹果于2011年4月发起法律诉讼，战火迅速燃遍欧洲、亚洲和澳大利亚。去年8月，苹果赢得巨额法庭裁决，看似有可能获得全面禁售侵权产品的决定性胜利。若果真如此，将彻底改变智能手机市场的竞争格局。

但是，苹果未能说服美国法官支持禁售三星产品，原因大体上是iPhone的超额利润和市场影响力令苹果无法证明自己遭受了不可弥补的损害。

同时，三星也承受着反垄断监管压力，撤回了要求禁止在欧洲销售苹果产品的诉求。

三星和苹果之间的专利战对两者关系的损害并非像一些传言暗示的那么大。

不过，双方的关系也因这种敌意而受到一些影响。高盛、Sanford Bernstein以及其他投行的分析师称，苹果很可能转向委托台积电制作应用处理器。但是Korea Investment & Securities和HMC Securities的分析师指出，苹果在闪存供应方面无法脱离三星，后者依然是这种关键芯片的主要供应商。

苹果和三星都在根据对方的策略部署自己的战略，以寻求维持和扩大自己的领先优势。

三星开发了一则电视广告，嘲笑苹果用户；同时，三星还大幅提高营销和广告投入。根据Kantar Media，在2012年前九个月，三星在美国市场为Galaxy产品投入的广告开支跃升至接近2.02亿美元，而2011年才仅有6,660万美元。

苹果方面则致力于投资制造环节，帮助其供应商采购建设大规模工厂所需的机械设备。这些工厂将只为苹果提供服务。

2012会计年度，苹果资本开支为100亿美元左右，预计今年还将投入100亿美元。相比之下，苹果在2011和2010会计年度的开销则仅为46亿和26亿美元。

但是，苹果和三星秉承迥异的产品战略。苹果只生产销售一款智能手机，总计仅有四条产品线，竭力降低差异性并聚焦高端市场需求。

相比之下，据Mirae Asset Securities数据，三星拥有37种手机产品，满足各地区消费者的不同口味，并在价格上覆盖从最便宜到最贵的所有区间。三星还生产芯片、电视机和家用电器以及其他产品。

苹果产品在美国大受欢迎，三星则在印度和中国等发展中国家最受青睐。苹果核心员工数量始终较少，全球仅有6万员工，依靠合作伙伴完成多数制造和其他任务。三星电子则从属于韩国三星集团，后者拥有大约80家公司，全球雇员达36.9万人，三星电子的纵向一体化程度很高。

正是两家公司这种差异及其各自强大的市场影响力，才使得未来继续合作的策略胜于全面竞争。

微软前高管、曾卷入苹果和微软操作系统之争的Brad Silverberg说道，“苹果从当年的经历中吸取了很多教训。”(完)