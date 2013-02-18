欧元债市: 德债期货开盘上涨,意大利选举风险抑制卖压

德债期货 日内上涨20个跳动点至142.54.美国市场因假期休市,此间市场料走势震荡.

10年期现券收益率(殖利率) 最近几周一直在1.60%-1.70%的窄幅区间波动,因欧元区的政治风险抵消了美国乐观数据的影响.

"市场给人的感觉是陷入区间内波动,还不知道什么能打破这个区间,尤其今天美国又休市,"一名交易商表示.(完)

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