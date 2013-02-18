表格: 外资在韩国股市买超168亿韩元,散户卖超

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔2月18日 - 韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 买超168亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月18日 16.8 34.8 -52.3
2月15日 -2.0 56.2 -60.8
2月14日 90.8 22.7 -122.1
2月13日 109.9 247.0 -356.9
2月12日 125.5 -152.1 11.9
2月 8日 55.2 63.0 -133.2
2月 7日 77.1 -89.5 14.5
2月 6日 -81.0 -17.5 106.6
2月 5日 5.4 -127.8 125.6
2月 4日 48.0 -71.5 16.6
2月 1日 -30.2 1.8 3.8
1月31日 -81.2 127.2 -49.6
1月30日 -83.6 156.1 -65.1
1月29日 -36.5 216.5 -176.7
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本月以来 415.5 -32.9 -446.3
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今年以来 -1,472.8 917.2 630.5
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(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。