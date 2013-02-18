《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月18日

路透上海2月18日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联 系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公 开市场操作等多重因素影响. 一.资金占用因素: 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------------------ 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 上投智远30 上投摩根基金 建设银行 中国银行、银河证券等 1/28-3/1 万家岁得利 万家基金 工商银行 建设银行、齐鲁证券等 2/1-3/1 定期 鹏华国企债 鹏华基金 工商银行 建设银行、银河证券等 2/4-3/6 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 300 七年 续发记账式国债 2/7-2/18 财政部 260 10年 固息记账式国债 2/21-2/25 国开行 60 一年 固息金融债 周二 60 三年 固息金融债 周二 60 五年 固息金融债 周二 60 七年 固息金融债 周二 60 10年 固息金融债 周二 国开行 不超过50 三年 浮息金融债 周四 不超过50 五年 浮息金融债 周四 不超过50 七年 浮息金融债 周四 不超过50 10年 浮息金融债 周四 中信证券 50 三个月 短期融资券 周四 中石油集团 200 五年 中期票据 周五 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 -- -8,600 -8,600 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 200 周一 国开行 浮息金融债 310 周二 中信证券 短期融资券 50 周三 注: 一般情况下,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ===================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =====================================================================================(完) (整理 刘昕; 审校 边竞)