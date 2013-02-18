中国债市: 利率互换平坦化上行,逆回购或暂收山令政策预期趋谨慎

路透上海2月18日 - 中国人民币利率互换 周一平坦化上行.公开市场逆回购需求申报意外暂停,令货币政策微调预期升温,宽松的流动性面临变数致IRS短端涨幅较大.

交易员指出,接下来货币政策微调的力度如何,将进一步影响IRS走势,短期要关注的是明日是否恢复正回购操作,若恢复,则IRS可能有继续上行的压力.

"主要还是逆回购没询量,对资金预期谨慎了."上海一券商交易员称.

春节后首周,中国央行公开市场即现新动向.作为市场流动性主要供给支撑的逆回购例行操作,本周可能逾七个月来首次缺席.

前述交易员并谈到,今日一年期IRS涨幅约在6个基点(bp),相较之下长端升幅较为有限.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------------- 周一 3.0100/3.1125 3.0720/3.1510 3.3680/3.4510 3.6740/3.7590 3.7000/3.9600 周日 2.9850/3.0925 3.0410/3.1180 3.3330/3.4060 3.6410/3.7250 3.6775/3.9475 ---------------------------------------------------------------------------------------- 变动+0.0250/+0.0200 +0.0310/+0.0330 +0.0350/+0.0450 +0.0330/+0.0340 +0.0225/+0.0125

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.