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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 15:59 BJT

日本债市: 指标公债持稳,受日本央行宽松政策的预期支撑

当日涨跌    上日
                                    最新报价   (基点)    收市价
                                                            
 两年期公债                           0.035%      -0.5    0.040%
 五年期公债                           0.145%      +0.5    0.140%
 10年期公债                           0.745%      +0.0    0.745%
 20年期公债                           1.740%      +0.0    1.740%
 30年期公债                           1.915%      -2.0    1.935%
 10年期公债期   <0#JGB:>              144.27     +0.04    144.23
 货                                                     
                                                                
 注1: 公债期货涨跌为点数.                               
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交                              
 .                                                      
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>
    

 (编译 王洋/张若琪; 审校 隋芬)
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