亚洲橡胶: 日圆走疲提振TOCOM期胶反弹,上海期胶下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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日圆周一全线走疲,兑美元跌向33个月低位,之前20国集团(G20)会议未直接批评日本大胆推动复苏的计划;该计划导致日圆走软.
Fujitomi Co首席商品分析师Kazuhiko Saito称,"日圆兑美元偏空是非常重要的支撑因素."其还称,TOCOM期胶本周可能在320-327日圆之间交投.
"这是个非常窄的区间."
上海期交所交投最活跃的 橡胶合约最新报每吨26,215元人民币,较2月8日的27,045下跌.2月8日是中国节前最后一个交易日.
新加坡商品交易所 近月3月橡胶合约 最新报每公斤307美分,下跌80美分.(完)
(编译 田建华; 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。