亚洲橡胶: 日圆走疲提振TOCOM期胶反弹,上海期胶下跌

日圆周一全线走疲,兑美元跌向33个月低位,之前20国集团(G20)会议未直接批评日本大胆推动复苏的计划;该计划导致日圆走软.

Fujitomi Co首席商品分析师Kazuhiko Saito称,"日圆兑美元偏空是非常重要的支撑因素."其还称,TOCOM期胶本周可能在320-327日圆之间交投.

"这是个非常窄的区间."

上海期交所交投最活跃的 橡胶合约最新报每吨26,215元人民币,较2月8日的27,045下跌.2月8日是中国节前最后一个交易日.

新加坡商品交易所 近月3月橡胶合约 最新报每公斤307美分,下跌80美分.(完)