台湾货币市场: 短率尚平稳,银行准备数字大缺一度使资金趋紧

* 资金一度偏向紧张

* 年前留下大额负数

* 短票利率略向上

路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周一尚称平稳.尽管年后通货回笼,但缓不济急,银行年前留下大笔负数急待回补,令年后的第一个工作日充满紧张气氛,所幸午后资金转松,市场趋于平静.

交易人士表示,上午市场一度弥漫紧张气氛,外商银行因为今日有364天期存单交割,游资不多;部分大型公营银行也传出缺口,资金情势一度紧张.不过午后开始有银行出来丢钱,需求也得到满足,资金情势转为平静.

"早上大家抢(资金)啊,抢不到还一阵恐慌,不过下午就有人多了,"一位大型民营银行资金调度人员说.

前述银行交易员表示,由于过年前的留下的负数太大了,因此今日先回补一些积数.此外另一家公营银行交易人士也说,过年期间现金也被提领一些,周转金偏低,因此有拆入需求,不过金额来说并不算太大,一下就弭平缺口.

台湾央行过年前标售的1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.717%,符合市场预期,此期存单于今日交割.

至2月8为止,央行公布累计通货发行数达1兆(万亿)8,730续创下历史新高.若统计农历年前二周的通货发行金额(1.21-2.8),今年的通货发行增加4,147亿台币,较去年约4,300亿台币略少一些.

本地时间15:51银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%,同上日;今日区间在0.388-0.43%,上日在0.295-0.47%.

二周(8-14天)拆款在0.388-0.50%,2月8日时在0.388-0.47%.

今日为农历年后首个交易日,金融市场开红盘交易,本周六(23日)补行上班一日.

**短票利率微幅向上**

票券商则是指出,由于银行多缺不一,部分买票大型银行的资金不多之下,令票券商将短票利率开得稍高一些,藉以吸引买气.也有票券商表示,由于民间企业客户走钱,买票较少,使得今日买气受限.

但他们也表示,今日的短票量并不多,短票利率今日成交在0.72-0.73%,上日在0.70%.

台湾央行今日存单到期金额期1,212.05亿,发行金额待稍晚央行公布.

本周的央行存单到期总额为1兆(万亿)9,046.05亿台币,除周一之外,本周余日的存单到期金额为:周二6,270亿,周三3,590.5亿,周四200亿以及周五7,449亿和周六324.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为负374亿台币;累计至17日超额准备为负3,250亿台币,加计前期1%的超额准备为负1,823亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳,由于交易商多在农历新年前将资金落点排开,再加上没有买卖断的资金需求,因此多以期续做为主,利率维持年前水准不变.

券商调度人士表示,明日以后,交易商的资金需求才会陆续浮现,不过随着春节后资金回笼,以及缺券状况依旧的情形来看,短期内RP成交利率仍不排除有小幅下调机会.

"刚开工,以到期续做为主."他说.

另一大型券商交易员则称,市场还是延续年前缺券的状态,近期也少有新券交割,接下来就看资金回笼状况如何来决定RP的利率.