离岸人民币: 台湾首档宝岛债获批准发行,一周内将完成作业--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北2月18日 - 一位熟悉相关作业的人士周一表示,台湾央行已于今日核准中信金 旗下中国信托商银发行人民币金融债券的申请.中信银将在一周内,完成台湾首档人民币计价"宝岛债"的发行作业.
消息人士对路透称,在陆续拿到金管会与央行的核准函后,将视市场的状况决定发行年期与利率等条件,以及对完成定价后的上柜流程进行演练.
"才刚收到核准函,我们会在一两天内开会讨论,未来一周让案子明朗化."他说.
中国信托已在5日取得金管会的核准,取得50亿台币(或等值外币)金融债的额度,预计发行年期为二至五年.
路透先前已报导,除中国信托外,德意志银行 等外资与本地银行也积极向主管机关接洽,这些银行基于客户的投资需求,将很有机会成为首批人民币债券的发行主体. (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。