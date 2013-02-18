离岸人民币: 台湾首档宝岛债获批准发行,一周内将完成作业--消息

路透台北2月18日 - 一位熟悉相关作业的人士周一表示,台湾央行已于今日核准中信金 旗下中国信托商银发行人民币金融债券的申请.中信银将在一周内,完成台湾首档人民币计价"宝岛债"的发行作业.

消息人士对路透称,在陆续拿到金管会与央行的核准函后,将视市场的状况决定发行年期与利率等条件,以及对完成定价后的上柜流程进行演练.

"才刚收到核准函,我们会在一两天内开会讨论,未来一周让案子明朗化."他说.

中国信托已在5日取得金管会的核准,取得50亿台币(或等值外币)金融债的额度,预计发行年期为二至五年.