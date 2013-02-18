台湾汇市: 台币补涨收升,后市观察日圆贬值幅度

* 长假后补涨与韩元差距

* 日圆走贬仍是关键因素

* 明日主要交投区间料偏弱

路透台北2月18日 - 台币兑美元 周一收升4.1分.长假期间与台币具比价效应的韩元 整体走升,令台币在九天连假后的首个交易日呈现补涨气氛,出口商的美元卖单及部分因台股走强而汇入的外资推升台币.不过交易员关注日圆走弱的发展,认为本周台币或在当前价位偏弱整理.

汇银人士指出,尽管今日多数亚币走弱,但台币在数天长假后落后补涨,却逢日圆触及94元关卡,令中长期台币走势亦不见乐观;尽管有出口商的抛汇支撑,但交易员认为出口商台币买需消化后,台币要持续走高不易,且国际间货币竞贬的气氛未能散去,主要亚币的走势短期内将引领台币走向.

"长期来说台币还是要跟着日圆贬."一本地银行交易员说.

韩元兑美元 今日虽然走跌,但自长假前最后交易日至今升幅达约1.26%.台币今日较上交易日则仅走升约0.14%.

交易员并指出,人民币 今日也明显偏弱,看似将加入货币竞贬行列,市场气氛不利台币逆向而行,且今日午后台币升破29.600后即见美元买盘逐渐浮现,在29.600-29.650处形成阻力,明日主要交投或落于29.650-29.700,且不排除本周价位再继续偏弱下行.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,今日也同步看升台币,主要仍是反应并修正长假期间的合理远期汇价,令美元/台币一个月天期溢价幅度缩减至平盘附近,六个月天期折价幅度则明显扩大.

台湾股市 今日收高0.47%报7,943.53点,外资及陆资今日在台股买超31.4亿台币,累计连续九日买超达542.99亿.

韩国韩元兑美元周一下跌,尾随其他亚洲货币走势. 日圆 周一全线走疲,兑美元跌向33个月低位,之前20国集团(G20)会议未直接批评日本大胆推动复苏的计划;该计划导致日圆走软.在日本首相安倍晋三表示购买外国债券可能是日本央行未来的选项之一之后,日圆兑美元进一步下跌.

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.709 29.750 29.591-29.752 29.752 7.95 9.60

元太外汇经纪公司 29.659 29.732 29.593-29.735 29.735 4.46 4.95

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准