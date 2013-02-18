路透基点: 原瑞电池科技首次进行三年期融资,取得13.4亿台币额度

路透香港2月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,原瑞电池科技股份有限公司于2月8日和五家银行签署一笔三年期融资,取得相当于13.4亿台币(4,500万美元)额度,这是该公司首度进行银团贷款.

牵头行兼簿记行暨代理行第一商业银行承贷4.50亿台币,另外两家牵头行--彰化银行及新光商业银行分别承贷3.0亿台币.

玉山商业银行及兆丰商业银行担任经理行,分别承贷1.50亿及1.40亿台币.

本次融资取得厂房及机械作为担保,并附带展延两年的选择权,贷款内容分为供再融资和营运资本之用的6.25亿台币定期贷款A部分,供资本支出之用的2.68亿台币定期贷款B部分,以及供营运资本之用的4.47亿台币循环信用贷款C部分.C部份贷款可用台币、美元及日圆提领.

利率为二级市场商业本票利率加码150个基点,台币贷款部分的税前利率不低于1.9%,美元贷款部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点,日圆贷款部分的利率则是较LIBOR加码180个基点.美元贷款部分,若台湾市场美元拆借利率较LIBOR利差超过30个基点,则借款人须支付超过部份的利息.

利率将会根据借款人2015年非合并财务报表上的税前净利与净营收之比进行调整:

若借款人非合并税前净利相对净营收之比在5%以下,则台币借款利率调整为125个基点、美元借款利率调整为130个基点、日圆借款利率调整为160个基点.

若借款人非合并税前净利相对净营收之比介于5-14.9%,则台币借款利率调整为110个基点、美元借款利率调整为110个基点、日圆借款利率调整为140个基点.

若借款人非合并税前净利相对净营收之比在15%以上,则台币借款利率调整为75个基点、美元借款利率调整为90个基点、日圆借款利率调整为120个基点.

牵头行兼簿记行取得23个基点的最高费用,其中包括3个基点的提前加入费用;经理行含提前加入费在内的费用为10个基点.