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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 16:37 BJT

新兴汇市: 亚洲货币下跌,因G20会议默许日圆走贬

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                       94.00      93.49      -0.54      -7.67      86.79
 坡元                      1.2397     1.2372      -0.20      -1.44     1.2219
 台币                      29.709     29.750      +0.14      -1.93     29.136
 韩元                     1082.44    1078.30      -0.38      -1.09    1070.60
 泰铢                       29.88      29.86      -0.07      +2.44      30.61
 菲律宾披索                 40.62      40.60      -0.04      +1.07      41.05
 印尼卢比                 9680.00    9667.00      -0.13      -0.52    9630.00
 印度卢比                   54.25      54.22      -0.05      +1.37      54.99
 马币                      3.0980     3.0930      -0.16      -1.29     3.0580
 人民币                    6.2427     6.2325      -0.16      -0.20     6.2303
 (完)
        
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 (编译 兰秀娟/石冠兰/张若琪; 审校 蔡美珍/张明钧/李春喜/侯向明)
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