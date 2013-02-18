金属期市: 上海期铜跌至三周低点,全球经济疲弱迹象打击人气

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0711GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8158.00 -49.00 -0.60 2.89
上海期铜 58900 -830 -1.39 2.12
COMEX期铜 370.50 -3.20 -0.86 1.44
LME期铝 2145.50 -21.50 -0.99 3.60
上海期铝 15140 -70 -0.46 -1.34
LME期锌 2161.50 -13.50 -0.62 4.75
上海期锌 15750 205 +1.32 1.32
LME期镍 17994.00 -381.00 -2.07 4.89
LME期铅 2425.00 -8.00 -0.33 3.63
上海期铅 15465.00 -30.00 -0.19 1.41
LME期锡 24715.00 -85.00 -0.34 5.62
LME/上海套利价差^ 790
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。