金属期市: 上海期铜跌至三周低点,全球经济疲弱迹象打击人气

0711GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8158.00 -49.00 -0.60 2.89

上海期铜 58900 -830 -1.39 2.12

COMEX期铜 370.50 -3.20 -0.86 1.44

LME期铝 2145.50 -21.50 -0.99 3.60

上海期铝 15140 -70 -0.46 -1.34

LME期锌 2161.50 -13.50 -0.62 4.75

上海期锌 15750 205 +1.32 1.32

LME期镍 17994.00 -381.00 -2.07 4.89

LME期铅 2425.00 -8.00 -0.33 3.63

上海期铅 15465.00 -30.00 -0.19 1.41

LME期锡 24715.00 -85.00 -0.34 5.62

LME/上海套利价差^ 790

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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