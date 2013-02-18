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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 17:00 BJT

台湾央行: 共发行2,070.05亿台币存单,发行余额增858亿

路透台北2月18日 - 台湾央行周一公布,今日共发行2,070.05亿台币存单(加计1,000亿台币的364天期存单),若相较存单到期金额1,212.05亿,存单发行余额增加858亿.

央行存单各天期发行金额如下: 天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 747.05 91天期 0.93 206.00 182天期 1.05 117.00 364天期 0.717* 1,000.00

*注:为加权平均得标利率.

央行上日共发行1,373.5亿台币.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,281.8亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后2月8日超额准备为负374亿台币;累计至17日的超额准备为负3,250亿台币,加计前期1%的超额准备为负1,823亿台币(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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