台湾央行: 共发行2,070.05亿台币存单,发行余额增858亿

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,281.8亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后2月8日超额准备为负374亿台币;累计至17日的超额准备为负3,250亿台币,加计前期1%的超额准备为负1,823亿台币(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)