香港个股: 南华早报称与第三方就收购香港媒体进行磋商,停牌前涨逾两成

路透香港2月18日 - 今早股价大涨逾两成的香港南华早报集团 周一称,正与第三方就收购一香港媒体公司进行磋商,目前已签订无约束力的意向条款,但无其他协议.

南华早报稍早公告下午停牌,停牌前股价劲升22.86%至2.15港元.

南华早报在联交所发布公告称,董事会确认不知悉导致价格及成交量波动的原因.股份将在明日上午九时恢复买卖.

公告没提及收购计划其他细节.(完)

浏览南华早报其他新闻,请点选

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)