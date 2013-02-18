中国债市: 谨慎情绪令利率债短端走弱,未改市场对央行"维稳"的预期

路透上海2月18日 - 中国银行间债市周一利率债短端收益率上行,因今日央行意外暂停逆回购需求申报,市场对流动性的谨慎情绪升温.长端则走势稳定.由于当日资金面并未出现明显变动,信用债买盘仍积极,收益率出现小幅下行.

交易员表示,今日暂停逆回购需求申报或预示着本周将无逆回购操作,短端收益率整体呈上升态势,不过市场中也确有一定量的买盘出现,说明市场参与者对资金面仍怀有信心,出现的抛盘也是出于谨慎考虑.

上海一银行交易员认为,央行的主要意图仍然是"维稳资金面",市场中流动性较多时候,央行减少发行逆回购用以平衡资金面是可以被理解的,因此市场暂未将暂停逆回购需求看成央行调控政策转向的信号.

但本周市场将不可避免的面临逾8,000亿元逆回购到期的冲击,对此上述交易员表示"并不能看做是央行改变态度,或许是以央行掌握的数据,它认为市场能够过去(紧张阶段),并且预计收益率不会上很多,因为上了,(资金)紧了,央行还会出来调节."

上海一券商交易员指出,央行此举或意味着对于通胀抬头的警觉,但短期内并不会改变维稳态度.历来对资金面极为敏感的信用债配置者今日买券也较积极.

春节后首周,中国央行公开市场即现新动向.作为市场流动性主要供给支撑的逆回购例行操作,本周可能逾七个月来首次缺席.对未来资金面的担忧对市场已有所扰动,利率互换周一早盘涨约5个基点(bp).

中国银行间资金市场周一主要期限质押式回购利率 变动不大.春节后市场资金面整体呈宽松格局,不过机构颇为关注公开市场今日暂停逆回购需求申报消息,年前机构对流动性宽松无忧的预期未来或许会有所修正.

剩余期限约为1.22年的国债110013券最新成交 在3.2514%,上一交易日尾盘收报2.88201%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 1.8516 2.9139

上日 1.8702 2.9160 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8830/2.8180 国债参考率报价 2.7970/2.7450 金融债参考率报价 3.3050/3.2513(完)