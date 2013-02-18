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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 17:11 BJT

表格: LME金属库存最新变化--2月18日

路透伦敦2月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨):
    
    品种             最新库存                变动
     铜               404,300              +2,625
     锡                13,450                 +75
     铅               288,425              +1,275
     锌             1,191,050              -2,500
     铝             5,156,850             +11,700
     镍               153,270                -210
   铝合金              85,620                -240
   NASAAC             146,340                 -60
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据   库存分布       品种    库存数据   库存分布
 种                                               
 铜  <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC      铅  <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC
     KS>        -GRD>                        KS>          -GRD>
 铝  <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC      锡  <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC
     KS>        -GRD>                        KS>          -GRD>
 锌  <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC  铝合金  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC
     KS>        -GRD>                        KS>          -GRD>
 镍  <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC   NASAA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC
     KS>        -GRD>                        KS>          -GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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