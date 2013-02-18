更新版 1-中国货币市场: 资金宽回购利率多持稳,市场关注央行暂停逆回购需求申报

(新增收盘报价及交易量数据)

路透上海2月18日 - 中国银行间资金市场周一主要期限质押式回购利率 变动不大.春节后市场资金面整体呈宽松格局,不过机构颇为关注公开市场今日暂停逆回购需求申报消息,年前机构对流动性宽松无忧的预期未来或许会有所修正.

"今天资金还是挺宽的,七天(回购利率)有点虚高,我看到有减点出的,价格可能是抬上来的."上海一商业银行交易员称.

她并指出,今日央行公开市场仅可申报正回购需求,未来资金面或许不会如年前所预期的那么乐观,而此是否意味着政策面出现变动,还有待继续观察,"央行会回收一些流动性,但总体来说,上半年的资金应该不会很糟糕."

春节后首周,中国央行公开市场即现新动向.作为市场流动性主要供给支撑的逆回购例行操作,本周可能逾七个月来首次缺席.对未来资金面的担忧对市场已有所扰动,利率互换周一早盘涨约5个基点(bp).

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8516 1.8702 -1.86 4,260.21

七天 2.9139 2.9160 -0.21 592.86

14天 2.7107 2.7650 -5.43 382.21

上交所债券回购

其中:隔夜 2.8700 3.1100 -31.00 1,624.85

七天 3.2600 0.4500 275.00 365.47

14天 3.3200 0.3700 295.00 31.26

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8717 1.9050 -3.33

七天 2.9325 2.9800 -4.75

14天 2.7600 2.8500 -9.00

shibor

其中:隔夜 1.8660 1.8990 -3.30

七天 2.9286 2.9860 -5.74

三个月 3.8860 3.8892 -0.32