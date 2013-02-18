《中国新债预测》农发行七年债利率预测均值4.16%,略低于二级市场

* 招标品种: 农发行七年固息债

* 招标金额: 至多150亿元人民币

* 预测均值: 4.16%

* 预测区间: 4.12%-4.30%

* 招标时间: 周二(19日)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商

路透上海2月18日 - 中国农业发展银行周二将招标发行七年固息金融债.路透调查显示,年初较为火爆的配置需求,料将继续推动一级发行市场走暖,但明日还有国开行浮息债增发,预期也将分流部分政策性金融债需求,机构预期偏谨慎,预期中标利率4.16%,略低于二级水平.

交易员并表示,今日央行公开市场仅可申报正回购需求,对近期资金面会有一定影响,但因此期农发债缴款在下周,料对招标影响有限.

"(中标利率)预计会低于二级吧,年初的配置需求仍在."华东一银行交易员表示.

春节后首周,中国央行公开市场即现新动向.作为市场流动性主要供给支撑的逆回购例行操作,本周可能逾七个月来首次缺席.

不过,由于七年期债券的久期较长,且同期国开债的绝对收益率更有吸引力,部分机构对农发债的中标利率预期也较高,此次调查区间上限落在4.30%,大幅高于二级市场.

上海一交易员表示,另外考虑国债的免税因素,相较而言,农发行目前的收益率也确实没什么吸引力.

中债登银行间固息金融债收益率曲线 最新报价显示,七年固息政策金融债最新收益率报4.1858%;剩余期限为6.36年的固息政金债12农发11券最新成交收益率报价 为4.1720%.

该期债为农发行今年第二期金融债,具体条款如下: