重温稿-《中国新债预测》农发行七年债利率预测均值4.16%,略低于二级市场

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 招标品种: 农发行七年固息债
* 招标金额: 至多150亿元人民币
* 预测均值: 4.16%
* 预测区间: 4.12%-4.30%
* 招标时间: 周二(19日)10:00-11:00
* 受访人数: 7位(银行、券商
路透上海2月18日 - 中国农业发展银行周二将招标发行七年固息金融债.路透调查显示,年初较为火爆的配置需求,料将继续推动一级发行市场走暖,但明日还有国开行浮息债增发,预期也将分流部分政策性金融债需求,机构预期偏谨慎,预期中标利率4.16%,略低于二级水平.
交易员并表示,今日央行公开市场仅可申报正回购需求,对近期资金面会有一定影响,但因此期农发债缴款在下周,料对招标影响有限.
"(中标利率)预计会低于二级吧,年初的配置需求仍在."华东一银行交易员表示.
春节后首周,中国央行公开市场即现新动向.作为市场流动性主要供给支撑的逆回购例行操作,本周可能逾七个月来首次缺席.
不过,由于七年期债券的久期较长,且同期国开债的绝对收益率更有吸引力,部分机构对农发债的中标利率预期也较高,此次调查区间上限落在4.30%,大幅高于二级市场.
上海一交易员表示,另外考虑国债的免税因素,相较而言,农发行目前的收益率也确实没什么吸引力.
中债登银行间固息金融债收益率曲线 最新报价显示,七年固息政策金融债最新收益率报4.1858%;剩余期限为6.36年的固息政金债12农发11券最新成交收益率报价 为4.1720%.
该期债为农发行今年第二期金融债,具体条款如下:
第二期 ------------------------------------------- 招标总量 至多150亿元 追加发行 不超过50亿元 期限/计息方式 七年/固息 招标时间 2月19日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 2月26日 发行期 2月20日-2月26日 上市日 3月4日 基本承销额 无 付息频率 按年付息 -------------------------------------------(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
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