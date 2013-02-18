中港股业绩: 紫金矿业去年净利跌9%,经营利润首现负增长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月18日 - 中国紫金矿业集团 周一发布业绩快报称,2012年度净利润按年下跌9.02%,经营利润首次出现负增长,受累除黄金外的产品价格下降,以及冶炼加工企业亏损等.
紫金矿业的声明称,截至2012年12月底止年度净利为52亿元人民币,2011年为57.1亿元.
公司表示,矿山入选品位下降,生产成本、管理费用上升也是导致盈利下滑的原因.
紫金矿业H股收低3.93%,报2.69港元;其A股则跌2.56%,报3.81元人民币.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。