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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 18:27 BJT

中港股业绩: 紫金矿业去年净利跌9%,经营利润首现负增长

路透香港2月18日 - 中国紫金矿业集团 周一发布业绩快报称,2012年度净利润按年下跌9.02%,经营利润首次出现负增长,受累除黄金外的产品价格下降,以及冶炼加工企业亏损等.

紫金矿业的声明称,截至2012年12月底止年度净利为52亿元人民币,2011年为57.1亿元.

公司表示,矿山入选品位下降,生产成本、管理费用上升也是导致盈利下滑的原因.

紫金矿业H股收低3.93%,报2.69港元;其A股则跌2.56%,报3.81元人民币.(完)

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