路透基点: 台湾联茂电子启动20亿台币融资案

路透香港2月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,台湾联茂电子的20亿台币(6,700万美元)的五年期贷款融资案于周一启动.

第一商业银行与合作金库银行为牵头行兼簿记行,第一商业银行为额度代理行,合作金库银行为担保品控管行.

本次融资分为三个部分.A部分为5亿台币的再融资定期贷款,以土地和厂房为担保;B部分为用于资本支出的10亿台币定期贷款,以机械设备为担保,可以台币或美元提取;C部分为用作营运资本的8亿台币循环信用贷款,没有担保.其中B与C两个部分规模总和不得超过15亿台币.

台币贷款部分的利率为较二级市场商业票据(CP)利率加码65个基点,税前利率不低于1.6%.美元贷款部分的利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90个基点.若台湾市场美元拆借利率较Libor利差超过30个基点,则借款人须支付超过部份的利息.

承贷3亿台币和2亿台币的银行将分别获得8个基点和5个基点的前端费.

本次融资的承诺费为15个基点.

A部分融资有两年宽限期,之后每半年等额还款一次,七次还清.B部分融资有三年宽限期,之后分五个半年等额偿还.

回复截止期限为3月22日.(完)