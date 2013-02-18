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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 18:59 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模    期限     年利率       主体评级    发行时间     主承销商
          (亿元人民币)  (年)
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*成都文化旅游    5        7      6.50%         AA     2/19-2/21    平安证券
发展集团                  (第五年末附投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
=======================================================================================
 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 刘昕; 审校 徐永/张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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