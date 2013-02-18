中国经济: 刺激消费国民旅游休闲纲要发布,2020年带薪年休假基本落实

路透北京2月18日 - 发展旅游业来刺激消费,无疑将成为中国扩大内需,大力发展第三产业的重要内容.中国周一发布国民旅游休闲纲要(2013-2020年),明确指出到2020年,职工带薪年休假制度基本得到落实,同时将加大政策扶持力度,逐步增加旅游休闲公共服务设施建设的资金投入.

纲要称,要鼓励社会力量投资建设旅游休闲设施,开发特色旅游休闲线路和优质旅游休闲产品.鼓励和支持私人博物馆、书画院、展览馆、体育健身场所、音乐室、手工技艺等民间休闲设施和业态发展.落实国家关于中小企业、小微企业的扶持政策.

"坚持以人为本、服务民生、安全第一、绿色消费,大力推广健康、文明、环保的旅游休闲理念,积极创造开展旅游休闲活动的便利条件,不断促进国民旅游休闲的规模扩大和品质提升,促进社会和谐,提高国民生活质量."

纲要要求保障国民旅游休闲时间,加强带薪年休假落实情况的监督检查,加强职工休息权益方面的法律援助.在放假时间总量不变的情况下,高等学校可结合实际调整寒、暑假时间,地方政府可以探索安排中小学放春假或秋假.

同时改善国民旅游休闲环境.稳步推进公共博物馆、纪念馆和爱国主义教育示范基地免费开放,城市休闲公园应限时免费开放,稳定城市休闲公园等游览景区、景点门票价格,并逐步实行低票价.并鼓励企业将安排职工旅游休闲作为奖励和福利措施,鼓励旅游企业采取灵活多样的方式给予旅游者优惠.

中国国家旅游局局长邵琪伟此前曾表示,预计2012年中国旅游业总收入约2.57万亿元人民币,同比增长14%.并预计2013年全国旅游业发展的预期目标为旅游总收入2.85万亿元,增长11%,预计新增旅游直接就业50万人左右.(完)

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