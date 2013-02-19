重温稿-中国政策:各省可新设资产管理公司批量处置金融不良资产--消息

(重温昨日稍晚发出的稿件)

* 各省市可新设或授权资管公司处置金融业不良资产

* 商业银行不良资产批量处理增通道

* 四大AMC未来业务量或增加

路透香港2月18日 - 为应对不良贷款"双升"、增强银行抵御风险能力,中国监管部门已开始加大处置金融业不良资产的力度.两位消息人士周一向路透表示,中国财政部联合银监会近日已下发通知,明确各省可成立地区性的资产管理公司,负责收购处置当地的金融机构产生的不良贷款.

中国银行业的不良率于去年第三季度首现反弹,至年底已小步攀升至0.98%,面对银业步入不良贷款上升周期,监管层开始推动地方政府力量加入以加速处置金融企业不良资产的批转速度.此前金融不良资产转让市场被四大AMC(资产管理公司)所垄断.

业内人士预计,监管层明确各省、自治区、直辖市政府可以新设或授权资产管理公司,并细化了配套办法,可以增加不良资产的处置市场方,打破市场垄断,而随着不良资产处置市场的回暖,以"收购处置商业银行不良资产"为目的而设立的AMC的业务量亦会有所增加.

接近财政部人士称,这一通知是去年财政部、银监会2月为盘活金融企业不良资产出台《金融企业不良资产批量转让管理办法》的补充,以明确地方政府设立或授权资产管理公司参与收购不良资产的范围,并鼓励地方政府推动辖内不良资产批量转让(10户/项以上).

"各省、自治区、直辖市地方政府设立或者授权的资产管理或经营公司允许收购本地区域的金融企业的不良资产,而AMC(四大资产管理公司)则收购的是全国性金融机构的不良资产."上述人士称,批量转让不良资产范围包括不良信贷资产和非信贷资产.

"这次出台的通知就是明确各地的资产管理或经营公司的资质认可条件,各省市政府可以新设或授权资产管理公司参与银行不良资产批量转让了,来推动银行机构不良资产的处置速度."另一位监管层人士表示.

他认为,以地方政府介入和协调的方式,能争取让更多国有金融企业不良贷款为主的不良资产包交易,地方政府新设或授权新的资产管理公司可在一定程度上解决不良资产定价难、回收率低的问题.

中国于1999年成立了四家直属国务院的资产管理公司--长城、信达、华融和东方资产管理公司,专门对应负责解决中国农业银行、建设银行、工商银行、中国银行不良资产的问题.

中国银监会数据显示,截至去年年末,中国商业银行不良贷款率为0.98%,虽与年初持平,但已较去年第三季度末的0.95%上升了0.03个百分点.银行业的不良率在去年第三季度首现反弹,第一季度末、第二季度末、第三季度末的不良贷款率分别为0.94%、0.94%和0.95%.

中国东方AMC《2012：中国金融不良资产市场调查报告》显示,2012年商业银行新增不良贷款规模将同比增长10%以内,由于受新巴塞尔协议约束影响,商业银行在对资本充足率有更高要求的情况下,对不良贷款处置的紧迫性明显增强.

**"无米下炊"的局势或可转变**

一位国有大行资产保全部人士对路透表示,四大国有银行在内的上市银行已经过了数次政策性剥离不良资产,但商业化转让不良资产的路径并不明确,各地方的城商行、农商行等金融机构的不良资产转让基本是自主性采用拍卖、变卖、协议转让等方式处置.

然而2006年以后,商业银行不再大规模向资产公司出售不良资产,2007年,东方等四家公司基本完成不良资产处置任务,随着银行业不良资产的减少,AMC面临着业务萎缩,"无米下炊"的窘境,被迫转型开始投融资、收购信托不良资产的等业务.

"我们这几年经营效益很好,不良贷款基本都是自行处置,极少有不良资产转给四大资产管理公司的,而且批量转让没有商业化定价,但未来不良贷款增多的话,不排除跟资产管理公司合作."洛阳商业银行一位人士称.

华融资产管理公司一位人士表示,"目前很多省市已采取4+1(四家资产管理公司+省级资产管理公司)新途径来处理辖内金融机构不良资产,政策上已经为不良资产转让开了口子,我们以后在地方政府辖下的不良资产处置业务上肯定也会增加."

去年10月,东方资产管理公司发布报告称,银行在出售不良贷款时依然首选资产公司,即使商业银行自行处置不良贷款,也会主要依靠资产公司,其动机主要是为了加快回收现金或降低不良率.预计2012年,四家资产公司处置不良资产的规模小幅增加.