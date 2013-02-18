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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 19:38 BJT

欧洲金融: ECB员诺沃特尼称,欧元汇率处于正常区间内

路透维也纳2月18日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示:

* 欧元汇率处于正常区间内

* 欧元兑日圆虽上涨,但没有到夸张的程度

* 汇率战的话题根本没有必要

* 预期欧元区经济第一季触及低点后逐步改善

* 欧元区危机对于金融市场而言已经结束,但对实质经济而言则不然(完)
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