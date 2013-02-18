版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 19日 星期二 06:49 BJT

****日韩经济指标预测--2月19日-2月26日****

路透2月19日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
  
  2月18日当周
 
 2月19日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本出口(较上年同期)                           1月          +5.6%         -5.8%
              进口(较上年同期)                                         +1.6%         +1.9%
              贸易收支(亿日圆)                                    逆差13,751     逆差6,415
 
 2月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2330      日本短观制造业景气判断指数                     2月             --          负17
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周             --     卖超6,450
           外资投资日本股市(亿日圆)                                       --     买超2,129
    
 2月21日(四)
 暂无重要经济数据公布
 
 2月22日(五)
 暂无重要经济数据公布
  
  2月25日当周
   
 2月25日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
    
 2月26日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2100      韩国消费者信心指数                             2月             --           102
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                         1月                     盈余29.8
 2350      日本零售销售(较上年同期)                       1月             --         +0.4%
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐