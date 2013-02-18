澳新经济指标预测--2月19日-2月26日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透2月19日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月18日当周 2月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰生产者投入物价 第四季 -- -1.0% 产出物价 -- -0.9% 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.8% +0.7% (较上年同期) +3.5% +3.7% 2月21日(四) 暂无重要经济数据公布 2月22日(五) 暂无重要经济数据公布 2月25日当周 2月25日(一) 暂无重要经济数据公布 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月 1月 -- 顺差4.86 度) (年度) -- 逆差12.1 进口(亿新西兰元) -- 35.8 出口(亿新西兰元) -- 40.7 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。