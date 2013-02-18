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亚洲 | 2013年 2月 19日 星期二 06:54 BJT

****澳新经济指标预测--2月19日-2月26日****

路透2月19日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
  2月18日当周
    
 2月19日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2145      新西兰生产者投入物价                  第四季             --      -1.0%
                     产出物价                                       --      -0.9%
    
 2月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲薪资价格指数(较前季)              第四季          +0.8%      +0.7%
                        (较上年同期)                             +3.5%      +3.7%
    
 2月21日(四)
 暂无重要经济数据公布
    
 2月22日(五)
 暂无重要经济数据公布
  
  2月25日当周
  
 2月25日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
 2月26日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2145      新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月            1月             --   顺差4.86
           度)                                                          
                                 (年度)                             --   逆差12.1
                进口(亿新西兰元)                                    --       35.8
                出口(亿新西兰元)                                    --       40.7
 (完)
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