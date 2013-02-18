金砖国家: 2月18日股汇市收盘纵览

路透2月19日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月18日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 下跌0.2%,收报1,064.34点.

中国股市:沪综指小幅收跌,受有色、金融等权重股回落拖累.分析师称,权重股面临技术性调整压力,令大盘陷入震荡整理.不过,在数据向好及政策面利好预期犹存的情况下,预计短期仍将延续节前的强势震荡上行格局.沪综指 收报2,421.558点,跌10.844点或0.45%,上海A股今日成交额为1,032亿元人民币,上一交易日为983亿元.

香港股市:收低,因春节假期后中国内地股市恢复交易但表现不佳,令投资者感到失望.港股恒生指数 收低0.3%至23,381.94点,恒生国企指数 跌0.9%.

中国汇市:人民币兑美元即期 收跌,中资行购汇较多.交易人士指出,购汇除一部分企业需求外,估计也包含节后信用卡还债因素,因观察到购汇主力均为发卡较多的银行,且节日期间中海油 对加拿大Nexen 收购案获批,可能也会对购汇心理有一些作用.他们续称,近日20国集团(G20)会议未对日本的宽松货币政策有所责难,日圆料进一步走软,短期内人民币也因此面临一定贬值压力.在岸市场人民币兑美元收盘价报6.2427,较前一交易日下跌0.16%. ========================================================================================

印度股市:小幅上扬,上交易日触及年内低点后略微反弹,因近期表现不佳的个股如Larsen & Toubro走高,且DLF高管对分析师称盈利改善,提振其股价上涨.指标BSE指数 上涨0.17%或32.93点,收报19,501.08点,上周五创下2012年12月31日以来最低收盘价.NSE指数 涨0.18%或10.80点,收报5,898.20点.

印度汇市:印度卢比兑美元脱离一个月低位收高,尾盘有海外基金卖出美元,盖过了石油进口商的美元买需及亚洲货币疲软的影响.卢比兑美元 收报54.185/195,上日收盘价为54.22/23.该货币对盘中一度跌至1月17日以来最低位54.44. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,578.650点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.23%至832.34点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 报30.1475,卢布兑欧元 升0.02%,报40.2650. ========================================================================================

巴西股市:连续第四个交易日下跌,围绕国内经济及全球经济前景的忧虑继续施压大盘.圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.5%至57,613.90点.

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元录得涨幅,投资者考量政府偏好汇率水平的信号,另外美国适逢假期令交投淡静,拉美地区货币普遍波动不大.雷亚尔兑美元 上涨0.12%,收报1.9622.

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南非股市:连续第三个交易日下跌,Anglo American Platinum 及Sibanye Gold 等矿业类股领跌.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.41%至36,093.43点.综合指数 亦跌0.41%,收报40,512.76点.

南非汇市:南非兰特兑美元走软,此前Anglo American Platinum的一座矿场发生枪击,引燃该国再度爆发劳工动乱的担忧.1512GMT,兰特兑美元报8.8850,较上周五纽约收盘价下跌0.4%.由于美国适逢假期,市场交投清淡. (完) (编译 王兴亚; 审校 程琳)