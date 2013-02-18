《香港报摘》--经济日报2月19日

*头版头条: --长实 破天荒拆售葵涌雍澄轩酒店房间,由于不受政府楼市"双辣招"限制 ,加上最低售价约339万港元,首批65伙单位在开售1小时内沽清,更有投资者加价逾10% 转售,市场料会掀起炒风. *其他: --尽管去年第四季现货金价下跌5.46%,紫金矿业 同期纯利按 年及按季分别增长32.78%及28%,至15.79亿元人民币. --因投资4G LTE网络推高公司折旧及摊销,数码通 截至去年底止中期净利 按年下跌3.4%至4.59亿港元,中期股息每股0.44港元;公司行政总裁黎大钧表明有加价 压力. --据联交所资料显示,美资基金Dodge & Cox于2月8日以每股平均4.677港元,减持李 宁 385.35万股股份,持股量由6.21%降至5.85%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.