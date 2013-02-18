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亚洲 | 2013年 2月 19日 星期二 07:59 BJT

《香港报摘》--经济日报2月19日

*头版头条:
    --长实         破天荒拆售葵涌雍澄轩酒店房间,由于不受政府楼市"双辣招"限制
 ,加上最低售价约339万港元,首批65伙单位在开售1小时内沽清,更有投资者加价逾10%
 转售,市场料会掀起炒风.
 
   *其他:
    --尽管去年第四季现货金价下跌5.46%,紫金矿业                    同期纯利按
 年及按季分别增长32.78%及28%,至15.79亿元人民币.
    --因投资4G LTE网络推高公司折旧及摊销,数码通         截至去年底止中期净利
 按年下跌3.4%至4.59亿港元,中期股息每股0.44港元;公司行政总裁黎大钧表明有加价
 压力.
    --据联交所资料显示,美资基金Dodge & Cox于2月8日以每股平均4.677港元,减持李
 宁         385.35万股股份,持股量由6.21%降至5.85%.(完)
 
    
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