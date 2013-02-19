《中国报摘》--中国证券报2月19日

* 头版头条:
--中国证监会公布《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》,适当降低了证券公司、保险资产管理公司、私募证券基金管理机构三类机构直接开展公募基金管理业务的门槛,增加了符合条件的股权投资管理机构、创业投资管理机构等其他资产管理机构也可以申请开展基金管理业务的规定.
* 其他:
--对于"近期市场表现强劲,A股是否开启一轮新的牛市"上海证交所表示,经济复苏导致市场上涨,欧洲债务危机、全球资本市场震荡下行等利空渐渐远去;此外A股整体估值水平相对较低,显现了相当的投资价值,境内外机构投资者都积极进入,市场成交量不断放大进一步增强了市场信心.
--财政部和国家税务总局正抓紧研究制定下一步扩大"营改增"试点地区和试点行业的具体实施方案,有序扩大试点范围,适时推进交通运输业和部分现代服务业、邮电通信业等行业在全国开展试点.
--环保部公布的《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》(征求意见稿)提出,建立有效的排放监控机制和考核机制,实行细颗粒物排放总量控制制度,加速淘汰高排放老旧机动车辆,进一步提高全国车用燃油的清洁化水平.
--国土资源部消息,今年中国力争实现煤层气(煤矿瓦斯)抽采量160亿立方米,利用量74亿立方米.去年全国煤层气抽采量141亿立方米,利用量58亿立方米.
--记者从江苏省昆山市政府获悉，国务院已正式批复同意设立昆山深化两岸产业合作试验区.
--记者从北京市发改委获悉,今年北京市计划投资2,270亿元推进240项重点工程,投资将向郊区和薄弱地区倾斜.
--铁龙物流 和广深铁路 公告称,国家发改委和铁道部将于近期对铁路货运价格进行调整,具体调整方案尚在研究中;记者了解到,此次货运价格上调幅度将略高于去年货运价格上涨幅度,上次调价货物平均运价水平每吨公里涨幅达到9.5%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论
台湾报摘
(整理 边竞; 审校 曾祥进)