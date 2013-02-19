《香港报摘》--其他报纸重要消息2月19日

* 明报: --六福集团 执行董事黄兰诗表示,新春录得不俗生意额,比预期为佳,一 如以往主要由中价产品带动销售. --香港电视 主席王维基表示,公司现时仍按照计划制作节目,无准备任 何后备方案,期望政府可在3月底前发牌. * 星岛日报: --南丰集团旗下旺角亚皆老街113号全幢甲级商厦刚以约30亿港元易手,是九龙区 近年来最大宗交易.买家可能是恒生保险及有关人士,购入作为自用. --渣打香港大中华区研究部主管王志浩料,今年内地经济增长将升至8.3%,而未来 5年在城镇化的支持下,经济增长料可保持在7%至8%水平. --地产代理商利嘉阁的总裁廖伟强估计,今年整体楼价将平稳向上,当中豪宅升逾 一成,中小型住宅上升8-10%;他并相信政府出售居屋不会影响私人楼宇交投量. * 苹果日报: --资料显示,持有新世界发展 、利福 的郑氏家族私人公司周 大福企业,上月底获新世界主席郑家纯注资约100亿港元.市场认为,扩大股本后未来一 年内或有股权重组行动. --星展香港企业及机构银行总监张建生表示,虽然巴塞尔资本协定III实施,银行 要预留更多资本并更难做生意,惟星展香港估计其企业银行盈利今年仍可再增长20%. * 文汇报: --证监会主席唐家成表示,该会在审批期货夜市时已充分考虑各项相关风险因素, 交易所及市场亦有充足的预备及演习,相信风险在可接受范围. --中国人寿 公布,2013年1月1日至31日期间累计原保险保 费收入约为468亿元人民币,同比跌约4.68%. * 大公报: --中国农业银行 宣布设立迪拜分行的申请已于当地时间2 月12日获得迪拜金融服务局的正式批准. --市场消息透露,由华晨中国 分拆作独立上市的零件业务--新晨中国动 力预计于2月25日正式路演,3月12日挂牌,集资约1亿美元.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.