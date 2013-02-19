《中国报摘》--其他报纸重要消息2月19日

**上海证券报**
--中国证监会已初步形成证券法下一步修改完善的方向,新一轮修法工作有望启动;其中明确提出了证券公开发行制度、证券私募监管、债券市场发展、场外市场建设、非公公司监管以及市场对外开放等方面的制度完善的思路建议.
--据好买基金研究中心测算,截至2月8日,股票型基金的仓位突破89%,相较于公募基金的逐步加仓，QFII(合格境外机构投资者)加仓则更为迅猛,据了解,早在去年年末,QFII中国A股基金(主动型产品)的平均仓位达到96%,是历史上最高的月份之一.
--权威渠道的消息称,由阿里巴巴 的马云、中国平安 的马明哲、腾讯 的马化腾联手设立的众安在线财产保险公司,目前已走完监管审批流程,预计保监会很快将正式发布同意其筹建的批文.
--国税总局近日召开全国税务稽查工作会议,基金公司、证券公司和成品油批发公司等几类公司成为2013年的重点稽查对象,其中上述几类公司的个税将成为今年稽查重点.
--国家电监会发布2013年春节电力运行情况,今年春节长假期间累计发电量707.74亿千瓦时(2月9日-2月15日),较去年春节期间增长4.61%.
**第一财经日报**
--宁波银行 公告称,拟作为主发起人发起设立基金管理公司,新基金公司的注册资本不超过2亿元人民币,宁波银行持股比例不低于51%.
--农业银行 透露,截止2012年末,该行小微企业贷款余额近6,000亿元,增速超过25%,大幅高于全行贷款平均增速.
**人民日报**
--全国假日旅游部际协调会议办公室发布的《2013年春节黄金周旅游统计报告》显示,今年春节黄金周期间,全国共接待游客2.03亿人次,比上年春节黄金周增长15.1%;实现旅游收入1,170.6亿元,增长15.4%.(完)
(整理 边竞; 审校 林高丽)