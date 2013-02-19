《台湾重要政经日程》--2月19日

===================今日重要政经消息=====================
2/19(二)
--16:30 财政部关务署例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
2/22(五)
--12:30 央行代财政部标售"102甲5期"公债350亿台币,年期为30年期,2月26日发行.
--16:30 主计总处公布GDP统计值,先前概估去年第四季GDP为3.42%.
2/23(六)
--补行上班一日,金融市场开市.
--16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/26(二)
--08:30 主计总处公布1月经季调失业率,上月为4.22%.
--16:00 经济部公布1月外销订单,12月为年增8.5%.
2/27(三)
--16:00 经济部公布1月工业生产,12月为年增2.39%.
2/28(四)
--228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五)
--12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
3/5(二)
--08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率,1月为上涨1.15%.
--16:10 央行公布2月外汇存底,1月底时为4,065.57亿美元.
3/7(四)
--16:00 财政部公布2月出/进口数据,上月出口年增21.8%.
3/18(一)
--12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5
--儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三)
--端午节休市一日.
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四)
--国庆日休市一日. (完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)