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亚洲 | 2013年 2月 19日 星期二 09:08 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
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 一、新债招标:

 中国国家开发银行不超50亿元人民币三年期浮息增发债(一年定存基准)9:30-10:30招标,利差预测均值79bp
 国开行不超过50亿元五年期浮息增发债(一年定存基准)9:30-10:30招标,利差预测均值103bp
 国开行不超过50亿元七年期浮息增发债(一年定存基准)9:30-11:10招标,利差预测均值121bp
 国开行不超过50亿元10年期浮息增发债(一年定存基准)9:30-11:10招标,利差预测均值138bp
 农业发展银行150亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值4.16%
 国电电力 10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承
 中国电力投资集团30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承
 重庆化医控股集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),光大银行和兴业银行主承
 章源钨业 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农行主承
 中国北车 40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行和民生银行主承
 天津太钢天管不锈钢公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
 北方机车车辆工业集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),民生银行和中信银行主承 
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 二、新债上市: 

 新加坡星展银行 (中国)15亿元三年期固息金融债1326001,票面利率4.65%
 山东黄金集团20亿元一年期短融041355005,票面利率4.12%
 华电集团40亿元六个月期超短期融资券011317001，票面利率3.95%
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 三、缴款:
  
 国开行60亿元一年期固息增发债130201,发行价格100.50元
 国开行60亿元三年期固息增发债130202,发行价格100.8848元
 国开行60亿元五年期固息增发债130203,发行价格100.9396元
 国开行60亿元七年期固息增发债130204,发行价格100.8575元
 国开行60亿元10年期固息增发债130205,发行价格100.98元
 辽宁成大 10亿元一年期短融
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 四、还本付息:    

 国开行310亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)070228到期兑付,基本利差0.61%
 财政部220亿元20年期固息国债090002付息,票面利率3.86%
 上海40亿元15年期固息轨道交通建设债券038003付息,票面利率4.51%
 北京首旅集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048002付息,基本利差1.75%
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 五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

    --为应对不良贷款"双升"、增强银行抵御风险能力,中国监管部门已开始加大处置金融业不良资产的力度.
两位消息人士周一向路透表示,中国财政部联合银监会近日已下发通知,明确各省可成立地区性的资产管理公司
,负责收购处置当地的金融机构产生的不良贷款. 
    
    --中国证监会周一稍晚公布《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》.与征求意见稿相
比,暂行规定适当降低了证券公司、保险资产管理公司、私募证券基金管理机构三类机构直接开展公募基金管
理业务的门槛,同时增加了符合条件的股权投资管理机构、创业投资管理机构等其他机构也可以申请开展基金
管理业务的规定. 
 

    国家统计局周五(22日)公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告
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   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

 (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
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