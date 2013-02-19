港报财经评论: 内房沦"洗钱天堂"?--信报2月19日

内房沦”洗钱天堂”? /习广思 各国央行及财长在G20会议上放了日本政府一马,美元兑日圆仍在94日圆水平争持,但市场看淡声音有增无减.G20的声明无助淡化货币战,反而加深货币战发生的可能性,而市场对这个声明亦有各种解读.对冲基金SLJ Macro Partners管理合伙人任永力说,日本政府将继续大规模推行”安倍经济”,会议声明只叫日本收敛说话干预行动.换言之,是叫日本不要成日出口术.荷兰银行外汇主管Chris Turner说,声明是叫日本不要提贬值目标,意味着日本政府将难以用口头言论来压低日圆,迫安倍通过实质政策和行动来进行.日圆贬值下一个炒作话题是谁来当央行行长.白川方明提早走人,将在3月19日卸任.本周日本首相安倍晋三出访美国,市场揣测很大机会本周内公布央行行长提名人选,目前呼声最高的分别是岩田一政及武藤敏郎,前者热烈支持日圆贬值,或将触发日圆大幅回落,后者较不支持量宽政策,但总较白川方明更宽松. 对冲大鳄在沽日圆买日股一役上大赚,普罗大众即使未有这样的眼光和资本,4月日本樱花之旅也是日圆贬值的受惠者.中国内地A股复市未开出红盘,颇令人失望,拖累港股气氛,即使区内日股及东亚股市涨升,恒指也无甚表现.恒指开市后反覆上落,重磅地产股怕政府出招,中资保险及银行股表现不振,恒指昨天收报23,381点,下跌62点,技术走势仍压在10天线之下.大市全日成交额512亿港元,沽空比率8.2%.汇控 龙头作用减弱,港股延续上周五市况,重磅指数股调整未止,二三线中小型股见支持再反弹,过去两个交易日,一批在1月初率先调整的工业股、风电股均有表现,反映股份轮动的情况. “两会”确定在3月3日及5日开幕,亦即是两星期后,被视为”两会”前奏的人大会议将于下周举行,政策寻宝时间日近.从上周开始,资金借国策憧憬四处搵食,昨日与LED相关的股份借政策出台消息炒上,但留意过去一段时间,与环保概念相关的股份甚为波动,近期回稳后,又见资金追捧,有望成为新政策的受惠股.另外,涉及环保概念的公司也不少,例如风电设备股,譬如金风科技 、高速传动 、龙源电力,还有其他相关股份如北控水务 、光大国际 等.奢侈品是贪腐的货币,收者与受者礼尚往来作交易,却其实,奢侈品对真正食大茶饭的贪官来说,真正的天堂是在赌场、金融和地产.然而,对中国来说,过去十年濠江赌场已成为中国内地黑钱流出的中转路径,那是一个赤祼祼的黑钱天堂. 美汇酝酿大反弹 /苏子 2008年9月金融海啸爆发后,美息已被大幅下调至似有若无,首当其冲的美元本应大幅暴挫,美汇指数应不难跌破2008年3月的70.70低位及考验70心理关口才对,殊不知美元却竟然不跌反升,于2008年9月结束时已处于79.25水平,较对上一个月上升2.4%,较同年3月的低位上升12.1%,当时曾使大量看淡美元者损失惨重.到了翌年3月,联储局虽然启动首轮QE措施,成功令美汇指数自当月的89.62高位显着下挫,此跌浪持续至同年11月的74.17低位才结束.随后因欧债危机爆发而强力反弹至2010年6月的88.71高位,差不多完全抹去了QE1所带来的跌幅,到8月才因市场开始炒作即将启动QE2而重拾新一轮下跌浪,并跌破2009年11月的74.17低位支持,当时使不少投资者也以为美汇指数将顺势下试2008年3月的70.70低位甚至更低水平. 不过,美汇指数在触及72.70低位后便在市场一片看淡声中见底回升,即使去年9月联储局推出无限量的QE3,但美元却一直未能重拾新一轮下跌浪.换言之,美元对QE的负面效应已经完全失效.美息被大幅调低至近乎零.加上联储局启动三轮不利美元的QE措施,但美汇指数竟然一直未能以一浪低于一浪的形式下跌至70.70低位.目前随着美国经济好转,联储局可能很快便加息,令美汇指数的大方向相信已不大可能重拾弱势并朝着70.70低位迈进,反而要小心此低位将是中长期的重要底部,最重要的是,由于美汇指数多年来应跌不跌,故相信最终定会掉头向上作出重大突破,而美元整体走势将因而展开一个持续多年的牛市大升浪,故美元看淡的投资者宜注意风险. 稍后美汇指数一旦明显突破去年9月QE3启动前所造的81.67高位收市,相信美元已到了启动牛市大升浪的时刻,担心届时大量资金将自新兴市场撤走,回流至美元区,金融市场或会出现翻天覆地的巨变,而激烈波动的市况或令一众走避不及的投资者损失惨重,甚至出现屍横遍野的惨况.