港报财经评论: A股不太弱,收集国策股--经济日报2月19日

A股不太弱,收集国策股 /林瑞芬 港股上周反弹成交缩,早已启示对A股复市表现的保留,结果应验,A股开红但未能收红,上证昨跌10点至2,421点,港股顺势而回,恒指及国指分别报跌0.3%及0.9%,收23,381及11,735点.不过,港股昨回调成交仅512.8亿港元,压力不大,调整浪尚温和.恒指受制20天线23,500,10天线跌穿20天线以及之前以下跌裂口及大阴烛而回,属比较明确的调整讯号.短线压力仍在,料欧美股市较有压力,不利.相反,A股昨虽开红未能收红,但整体趋向于2-3月不太差,对港股调整浪造成纾缓作用.港股调整步伐料温和,关键支持约在50天线,先下望至此,再观察之后变化. 回说欧洲,2月24-25日意大利将迎来总理大选,结果构成对欧洲金融市场短暂之不明朗因素.此外,美股持续于14,000关争持,与2007年高位14,198尚有近200点距离,预计现在经济复苏能力有限,道指大破高位的能力似不足,亦须提防14,000若筑短期顶,回吐机会稍大于再上冲.回说中国,为何认为A股在2-3月表现不会太差,这建基于”两会行情”之往绩统计启示.预测港股仍处温和调整势头,出击策略较保守,不妨在天然气产业链中发掘,有国策支持配合.去年12月22日曾以”天然气产业链寻宝”提出心水股新奥能源 今年上望挑战43港元,当时股价33.5港元,上周曾涌涨至40.5港元,现价38港元,中期目标不变可续持有. 今日想与大家分析的是中华煤气 作为主要股东的港华燃气,其为煤气设定平台攻中国内地的天然气项目,有此强大后盾,拓展财源应不是太大问题.上月,港华燃气以每股作价6.31港元配售1.5亿股新股,料集资净额约9.3亿港元,穆迪即表示,港华今次配股具正面影响.摩通指港华今次配股,虽预计其2013财年负债比率将由20%降至约10%-15%,但港华意不在钱,主要原因为把公众持股量由28%增至32%. 推动城镇化,水泥业复苏 /余少文 中国内地股市长假期后复市,表现不如人意,开红收黑,似乎A股在蛇年都是震荡格局,不过中国推出政策刺激经济下,相信水泥行业在城镇化、基建和房地产等加促发展下,今年可以复苏,但水泥股目前只宜低吸.A股昨日开红收黑,累及国企指数全日跌109点或0.9%,收11,735点,成交额106亿港元,只有三分一主板H股能逆市上升,成分股只有中国石化 、中国电信 和长城汽车 录得升幅,能源和保险股表现最差.而红筹指数跌13点或0.3%,收4,667点,成交额36亿港元.A股复市首日令人失望,过去五年有四年春节假后首日下跌,当中三年是全年同时下跌.至于十二年前蛇年首日跌2.8%,而全年跌27%,故A股今年表现应是震荡格局,对于看好的保险股会带来一定压力,或是保险股股价踏入1月开始回落的原因. 国指12年前的蛇年全年走高及升20%,跟A股当年下跌走势不一样.加上A股10年前即共产党领导人换届后一年的走势呈大上大落格局,国指则显着走高,不排除A股和H股可维持10年前走势,国企可跑赢A股.只是预计大市全年震荡程度大,股民高追要小心,低吸是最佳策略.大市出现震荡,东北亚地区局势不稳是其中一个原因,相信不会影响中国推动城镇化、基建等刺激经济计划,而推动城镇化和基建,以及房地产市场投资有好转迹象,可以搞活不少行业,尤其水泥.其实,水泥业近年景气下滑,北京金隅 为去年业绩发出盈警,并指盈利下跌25%是受宏观经济和水泥价格下跌所影响.而行业龙头安徽海螺 去年首三季盈利也跌57%至39亿元人民币,中材股份 去年首三季盈利也跌76%,这些业绩数字已反映水泥业去年情况. 而中国内地去年水泥产量21.8亿吨,升幅放缓至7.4%,是2009年以来首次单位数增长,增幅连续三年回落,中国内地证券商资料显示全国水泥均价,去年初每吨曾升至350元人民币,到第三季跌至300元人民币水平,第四季才回升,惟到今年1月由327元人民币降至317元人民币水平.不过,1月是水泥业淡季,价格回落是预期之内.