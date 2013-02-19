中国个股: 南京银行外资股东巴黎银行增持股权,中方股东合体力保国资控股

路透上海2月19日 - 中国中型商业银行--南京银行 中外方股东股权争夺战刚现端倪,中方股东立即出手应对.最新公告显示,外方股东法国巴黎银行 通过合格境外机构投资者(QFII)渠道在A股二级市场持续增持股权,前两大中方股东则宣布其为一致行动人,合计持股份额大幅领先.
南京银行周二公告称,法国巴黎银行通过QFII共增持6,112.6万股,令该行持有南京银行股份为4亿3,764.68万股,占总股本的14.74%.这已超越目前南京银行第一大股东南京紫金集团公司4.0841亿股的持股数,成为名义上的第一大股东.
不过中方迅速反击,公告指出,南京紫金集团和南京银行第三大股东南京高科 双方签署一致行动协议,确认两者为一致行动人,两者合计持股比例达24.99%.
两家中方机构指出,双方签署南京银行股权一致行动协议,为共同扩大双方所能够支配的南京银行股份表决权数量,在南京银行的重大决策以及管理者选择等方面发挥国有股东优势,促进南京银行提供全方位优质金融服务,不断拓展经营空间,实现自身可持续发展.
目前单一外资机构在国内商业银行的持股上限为20%.而法国巴黎银行目前拥有2亿美元QFII额度,业内估算,其增持的南京银行股权耗资七八千万美元,随着近期南京银行股价上扬,其继续增持需要的资金量更大.
法国巴黎银行去年12月曾宣布,其在去年10月10日至12月6日以QFII身份在二级市场增持南京银行5,937.8万股,占后者总股本2%.
国内目前上市的三家城商行,均有股权分散的特征,第一大股东持股都在10%左右,外资持股量相当靠前.北京银行 的外方股东ING 即为名义上的第一大股东;而宁波银行 外方股东新加坡华侨银行 为第二大股东,其10.07%持股量离第一大股东宁波财政局(10.87%)仅一步之遥.
南京银行周一收报10.05元,过去三个月累计上涨33%.(完)
(发稿 林琦; 审校 黄凯)