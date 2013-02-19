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亚洲 | 2013年 2月 19日 星期二 16:58 BJT

台湾汇市: 台币连升二日,台股持坚吸引外资汇入

* 外资汇入增多,但出口商退却
    * 日圆短期或回档整理
    * 明日主要交投区料落于29.550-29.650

    路透台北2月19日 - 台币兑美元 周二收升2.3分,为连续第二天收升.今日亚股
表现不尽理想,但相对持坚的台湾股市吸引外资汇入,助长台币连续两天收高.然台币汇价在
触及29.550附近吸引进口商美元买盘进场,加上亚币普遍持于当前价位,波动不大,限制台币
升幅.交易员料明日台币或仍在29.550-29.650区间交投,静观日圆后续走势.

    汇银人士指出,一早盘中即见外资浮现美元卖单,但台币在29.550-29.600间出口商不愿
低价求售,缺少出口商的卖盘支撑,盘面报价宽松,进口商能消化的美元买单亦有限,交易员因
而认为台币走高的量能有限,须观察台股未来数天走势,以及国际日圆和邻近亚币的表现.
        
    "不是台币弱,是美元会走强."一外资银行交易员说.
    
    上述交易员表示,部分外资报告指出美国今年贸易逆差将改善,国际美元在今年走势不会
太弱,美元指数 当前仍维持在80以上,没有急贬迹象;此外,日本央行总裁人选若由武藤
出任,市场反应将趋向中立,以台币来说,快速升值或贬值的机率都不大.
    
    交易员同时指出,因台湾开办人民币业务后,由台币转为人民币的美元买需通常在午后浮
现,这也同样令台币汇价的升幅受限,不过其量能尚不足大幅撼动价格.

    此前台湾央行一位不具名官员指出,台湾DBU已正式开办人民币业务,目前只有统计开办
前二日(6-7日)的全体银行人民币存款达28亿.台湾央行此前仅公布,初步统计首日办理人民
币存款达13亿.
    
    交易员判断日圆短期内将有回档整理的迹象,包括台币在内的亚币或也将陷入盘整.

    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,今日则变化不大,主要是周边亚币未能
指出一定方向,海外投资者难以判断近期走势,押注特定方向的意愿不高.美元/台币一个月天
期仍徘徊于平盘附近,仅有些微溢价.
    
    台湾股市 今日收高0.22%报7,960.88点,外资及陆资今日在台股买超24.46亿台币
,累计连续10日买超达568.6亿. 
    
    日本经济财政大臣甘利明周二称,在首相安倍晋三2月21-24日出访美国归来后,政府将确
定下任日本央行总裁人选. 
    
    欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一试图为有关货币战争的争论降温,不过也表示该央行仍须
评估欧元升值对经济的影响. 

            
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.686     29.709    29.550-29.710   29.710    8.37     7.95
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.599     29.659    29.550-29.670   29.670    4.32     4.46
                                                                          
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价          上日现货收盘时水准
                                             
 美元/台币一个月期          0.000/0.015       0.000/0.020
 美元/台币六个月期         -0.165/-0.145     -0.160/-0.130  (完)
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