台湾汇市: 台币连升二日,台股持坚吸引外资汇入

* 外资汇入增多,但出口商退却 * 日圆短期或回档整理 * 明日主要交投区料落于29.550-29.650 路透台北2月19日 - 台币兑美元 周二收升2.3分,为连续第二天收升.今日亚股 表现不尽理想,但相对持坚的台湾股市吸引外资汇入,助长台币连续两天收高.然台币汇价在 触及29.550附近吸引进口商美元买盘进场,加上亚币普遍持于当前价位,波动不大,限制台币 升幅.交易员料明日台币或仍在29.550-29.650区间交投,静观日圆后续走势. 汇银人士指出,一早盘中即见外资浮现美元卖单,但台币在29.550-29.600间出口商不愿 低价求售,缺少出口商的卖盘支撑,盘面报价宽松,进口商能消化的美元买单亦有限,交易员因 而认为台币走高的量能有限,须观察台股未来数天走势,以及国际日圆和邻近亚币的表现. "不是台币弱,是美元会走强."一外资银行交易员说. 上述交易员表示,部分外资报告指出美国今年贸易逆差将改善,国际美元在今年走势不会 太弱,美元指数 当前仍维持在80以上,没有急贬迹象;此外,日本央行总裁人选若由武藤 出任,市场反应将趋向中立,以台币来说,快速升值或贬值的机率都不大. 交易员同时指出,因台湾开办人民币业务后,由台币转为人民币的美元买需通常在午后浮 现,这也同样令台币汇价的升幅受限,不过其量能尚不足大幅撼动价格. 此前台湾央行一位不具名官员指出,台湾DBU已正式开办人民币业务,目前只有统计开办 前二日(6-7日)的全体银行人民币存款达28亿.台湾央行此前仅公布,初步统计首日办理人民 币存款达13亿. 交易员判断日圆短期内将有回档整理的迹象,包括台币在内的亚币或也将陷入盘整. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,今日则变化不大,主要是周边亚币未能 指出一定方向,海外投资者难以判断近期走势,押注特定方向的意愿不高.美元/台币一个月天 期仍徘徊于平盘附近,仅有些微溢价. 台湾股市 今日收高0.22%报7,960.88点,外资及陆资今日在台股买超24.46亿台币 ,累计连续10日买超达568.6亿. 日本经济财政大臣甘利明周二称,在首相安倍晋三2月21-24日出访美国归来后,政府将确 定下任日本央行总裁人选. 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一试图为有关货币战争的争论降温,不过也表示该央行仍须 评估欧元升值对经济的影响. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.686 29.709 29.550-29.710 29.710 8.37 7.95 元太外汇经纪公司 29.599 29.659 29.550-29.670 29.670 4.32 4.46 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.015 0.000/0.020 美元/台币六个月期 -0.165/-0.145 -0.160/-0.130 (完)