更新版 1-中国公开市场: 时隔八个月正回购首次重启,对冲节后过多流动性

* 央行今日进行300亿元28天正回购,逆回购暂停
* 正回购操作为近八个月后首次重启
* 1月外汇占款料偏高亦是原因之一
* 中标利率持平于前次的2.75%,低于二级
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(新增央行公告及市场评论等内容)
路透上海2月19日 - 春节过后,银行间市场过于宽松的资金面,引发中国人民银行在时隔近八个月后,周二首次重启了正回购,以对冲流动性.中标利率方面,则持平于前次的2.75%水平,但较二级市场偏低.
不过有交易员进一步指出,除节后银行备付资金回流外,1月外汇占款偏高,可能也是促成央行公开市场暂停逆回购,重启正回购的重要原因之一.
业内人士认为,央行正/逆回购的一放一收,显示出其使用回购这个灵活工具调节的愿意仍较强,短期内动用准备金率的可能性不大.
央行周二稍早进行了300亿元人民币的正回购操作,期限28天,中标利率2.75%.与此前最近一次的同期限操作利率持平,但较二级市场偏低.
对于正回购的重启,北京一券商分析师表示,"主要是(节后)资金太松,适度调整一些.所以回笼一些是可以理解的."
银行间资金市场早盘主要质押式回购走势总体平稳,除14天外,隔夜 和七天 加权利率涨幅在1-3个基点(bp)左右;一个月品种 最新成交在3.40%,上日加权价3.30%.
为应对春节长假现金需求高峰,中国央行公开市场全力出手维护资金面稳定,春节前一周净投放量达6,620亿元人民币,创出单周净投放规模新高.
2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
央行公开市场最近一次正回购操作在去年6月21日,当日进行的是91天期,金额50亿元,中标利率3.05%;当周的周二(6月19日)还进行了200亿元的28天期正回购操作,中标利率2.75%.
去年下半年来,央行公开市场例行的逆回购操作期限主要包括七天、14天和28天,各中标利率数月持稳,正回购则多询而未发.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) 300
(周四) 待定
逆回购 (周二) --
(周四) 待定
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 8,600
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**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)