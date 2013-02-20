中国人事:周小川即将出任政协副主席并续任央行行长--消息

路透北京/香港2月20日 - 四位消息人士透露,已当选全国政协委员的中国央行行长周小川即将在下月出任政协副主席.不过出乎外界意料的是,周小川还将继续留任中国央行行长一职.

消息人士并透露,除非是最后一分钟出现变化,否则周小川将与现任中国银行 董事长肖钢搭档联手执掌央行.肖钢预计将出任中国央行党委书记.

"周小川留任已基本确定,但有关部门近期还同时找过肖钢、郭树清、尚福林谈话,最后方案也许仍有变数."一位接近此事的消息人士称.

在去年召开的中共十八大中,周小川未当选中共中央委员.按惯例中央委员资格是成为中国央行行长的条件之一,因而外界纷纷猜测这是否意味着他将于今年3月卸任央行行长.周小川本人在同期召开的记者会上回答记者提问时也表示,"至于说退休嘛,年纪大了,总是要退休的."

基于部级干部有65岁的年龄限制,现中国央行、财政部、商务部等重要部门都在今年面临人事调整的可能.

而担任部级领导的一项基本要求则是要入选中共中央委员，肖钢、现证监会主席郭树清、现银监会主席尚福林都在205人组成的中共中央委员名单中.

"但政协副主席已属于党和国家领导人,年龄将放宽."另有了解情况的消息人士称.

但目前尚不清楚周小川将留任央行行长的期限.央行在接受路透查询时对上述消息不予置评.

中国新一届领导层将于今年3月5日召开其执政后的首次全国人民代表大会,按惯例此会议前后或期间,将宣布一系列重要部委的人事变动.

**有利继续推进金融改革**

对于周小川连任,上述接近政府的消息人士并表示,这有利于继续推进中国金融领域内尚未完成的数项改革,包括利率和汇市市场化、推动资本项下开放,以及人民币国际化.

"在2002年获任央行行长后,许多关系到中国发展的战略大事都先后启动了,尽管这不是一个人的功能,但毕竟是在周小川任内推动的."中国建设银行高级研究员赵庆明表示,如果能留任对政策和改革思路有很好的延续性.

"但我个人估计留任的可能性不太大吧."他将信将疑地说.

一位接近政府高层的消息人士还表示,"美国前联储主席格林斯潘做了19年,80岁才退休.周小川才做了10年央行行长,而且比格林斯潘年轻多了."

周小川今年65岁,先后在国家经济体制改革委员会、外经贸部工作过.并历任外管局局长、建行行长、证监会主席等职.

不过,中国央行资产负债表自2009年开始的迅速膨胀,也令周小川背负了货币超发的报怨声.但分析人士指出,做为中国货币政策的制定及执行者,央行货币政策实施要实现多目标管理,能做到相对平衡也着实不易.