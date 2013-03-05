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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 16:17 BJT

中国金融: 1月外汇占款激增6,836.59亿元，创历史新高--央行

路透北京3月5日 - 中国央行周二公布，1月末金融机构外汇占款余额为265,370.07亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加6,836.59亿元，创下历史最高水平。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，1月末财政性存款余额为27,725.09亿元，当月增加3,298.68亿元。

上述两项数据表明，1月份市场因此增加的流动性为3,537.91亿元。

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) 3,298.68 -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503 外汇占款(亿元) 6,836.59 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/) (发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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