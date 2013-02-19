更新版 1-新债招标: 中国国开"F4"浮息债首次增发受捧,配置资金力挺

* 国开行"F4"浮息债首次增发受捧,中标利差远低预期
* 农发行七年固息债中标利率亦居于低位
* 上述新债认购倍数均高于2倍,受配置需求支撑
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路透北京2月19日 - 在较为强劲的配置需求支撑下,中国国家开发银行 周二增发的四期定存基准浮息债(市场戏称为"F4"),中标利差明显低于预期;而农业发展银行同日招标的七年固息债,中标利率亦居于低位.上述新债认购倍数均高于2倍,显示机构参与热情高涨.
业内人士认为,年初以来,机构建仓需求仍在,配置压力还未完全释放,或是支撑今日一级表现火爆的主要原因.此外,春节假期后,伴随现金回流至银行等因素影响,资金面继续保持宽松,亦对提振投资者积极性起到锦上添花的作用.
"我之前预期农发行最低也就在4.14%的水平,没想到今天国开和农发招标结果出来都这么低."北京一券商分析师直言.
国开行今年第6-9期一年定存浮息金融债首次增发招标具体结果如下:
三年 五年 七年 10年
中标利差 70.82bp 94.31bp 113.12bp 129.88bp
预测均值 79bp 103bp 121bp 138bp
投标倍数 2.38 3.38 2.43 2.87
1月15日首发 90bp 112bp 128bp 145bp
业内人士并透露,中国农业发展银行稍早招标发行的150亿元人民币七年期固息金融债,中标利率为4.10%,低于此前市场预测均值4.16%.该期新债首场投标倍数为2.34倍.
对于中国央行公开市场今日重启正回购操作,暂停逆回购的举动,受访交易员认为,宽资金现状下,央行回收流动性是可以理解的,暂对一级市场影响有限.
"我觉得可以理解为,进行正回购说明了市场资金确实很宽裕."北京一券商交易员称,预计未来央行将综合利用正、逆回购两种方式,更灵活地调节市场流动性.
春节过后,银行间市场过于宽松的资金面,引发中国人民银行在时隔近八个月后,周二首次重启了正回购,以对冲流动性.中标利率方面,则持平于前次的2.75%水平,但较二级市场偏低.
**具体条款**
国开行2013年第6-9期一年定存浮息金融债首次增发具体条款如下:
第六期第一次增发 第七期第一次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
起息日 1月17日 1月17日
缴款日 2月21日 2月21日
分销期 2月20日-2月21日 2月20日-2月21日
上市日 2月27日 2月27日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
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第八期第一次增发 第九期第一次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
起息日 1月17日 1月17日
缴款日 2月21日 2月21日
分销期 2月20日-2月21日 2月20日-2月21日
上市日 2月27日 2月27日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%
发行人增发权利 保留 保留
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国开行表示,上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易.
农发行今年第二期金融债,具体条款如下:
第二期
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招标总量 至多150亿元
追加发行 不超过50亿元
期限/计息方式 七年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2月26日
发行期 2月20日-2月26日
上市日 3月4日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
-------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽; 审校 张喜良)