《中国金融焦点》央行重启正回购或主因外汇占款攀升,政策稳定预期未改

* 中国央行公开市场时隔八个月后重启正回购

* 以对冲1月外汇占款攀升及节后备付回流等导致的过宽流动性

* 正/逆回购交替操作,已可基本满足调节流动性需求

* 短期内存款准备金率等政策工具使用概率不大

作者 李宏薇

路透上海2月19日 - 春节长假刚过,中国央行公开市场即以暂停逆回购,并在近八个月后重启正回购的"新面貌"登场.除了预期中的商业银行节日备付资金回流外,1月可能明显攀高的外汇占款,亦或是促动央行此举的背后推手.

尽管央行此番变招让人有些意外,但业内人士认为这并不意味着政策收紧.因从去年至今公开市场正/逆回购的使用情况来看,央行交替运用上述工具,即可基本满足对流动性调节的要求;另外,中国对日本、美国等宽松政策的影响仍在谨慎关注,短期内动用存款准备金率等政策工具的可能性不大.

中国人民银行周二稍早进行了300亿元人民币的正回购操作,期限28天,中标利率2.75%.此前最近一次正回购操作在去年6月21日,当日进行的是91天期,金额50亿元,中标利率3.05%;当周的周二(6月19日)还进行了200亿元的28天期正回购操作,中标利率2.75%.

兴业银行 首席经济学家鲁政委认为,自去年末开始外汇占款由负转正,这意味着,今年中国央行有必要考虑流动性的回笼工具.

"考虑到外汇占款的变化具有很大的波动性和不确定性,因而,今年会更多呈现正、逆回购夹杂出现的情况:流动性多的时候正回购,少的时候逆回购.只有这样才能保持流动性的合理."他指出.

北京一银行交易员则表示,1月贸易数据向好,加之日圆等币种贬值背景下人民币走势相对坚挺,近期资金流入有望因此增加.另外,市场传言1月外汇占款很可能达数千亿,甚至在5,000-6,000亿元水平.因此央行公开市场暂停逆回购,重启正回购的举动就不难理解了.

根据央行数据统计,2012年全口径外汇占款增量为4,946亿元,月均仅逾400亿元,并伴有数月出现减少现象.

自1月下旬日本央行宣布将通胀目标上调一倍至2%,并承诺无限量购买资产后,日圆走贬趋势引发各国对货币贬值忧虑.最新动态是20国集团(G20)财经领袖或许已经承诺不会以本币贬值来扶助出口,不过此番承诺对于维持汇率稳定恐怕无济于事.

中国1月外贸形势优于预期.出口同比增长25%,高于路透调查预估中值17%;进口同比增28.8%,亦高于预估的23.3%.当月贸易顺差扩大至291.5亿美元.

**准备金率等工具动用可能不大**

对于未来货币政策走向,多数业内人士仍维持短期内稳定的预期.

鲁政委表示,从过去公开市场操作规律来看,央行一般都会在春节前投放流动性满足过节需求,节后回笼流动性,今年仍然符合这一规律.而且年后的市况来看,市场利率处于低位,货币市场利率表现平稳,股债同涨,流动性的确宽裕.

他并称,基于以上两方面原因,和今年稳健货币政策保持"合理流动性"的要求,此时暂停逆回购重启正回购,并不意味着政策收紧,不会改变对上半年央行政策总体适度宽松的判断.

北京一大型券商分析师也认为,节后央行重启正回购收回之前投放的大量资金,以及外汇占款明显增加提供的流动性,但货币政策一时"估计还不会有太大变化."

上述北京的银行交易员进一步指出,就目前市场情况来看,动用正回购应已可以满足对冲外汇占款的临时变化.与存款准备金率相比,正/逆回购在操作上更具灵活性,影响也更柔化.因此短期内央行有望继续借助公开市场工具调节流动性,而非选择存款准备金率.

当然,在短期内政策稳定预期前提下,业内人士也表示,还需要继续观察外汇占款增量,以及经济形势等变化,以判断更长期限的政策走向.

此外,除常规性的正/逆回购操作,今年1月央行又宣布推出旨在平抑流动性临时波动的短期流动性调节工具(Short-term Liquidity Operations, SLO),更增加公开市场操作工具的丰富性和灵活性.

对此,鲁政委认为,SLO可增强金融机构在流动性上的安全感,从而使货币市场利率更为平稳,增强短端利率向中长端的传导效果,改善货币政策传导效率.另外,他并建议,央行应尽早确定SLO的关键期限,提高关键期限利率水平公布的时效性.

2012年中国央行两次下调了法定存款准备金率,每次0.5个百分点,并两次下调基准利率,同时推出了利率市场化改革.上述政策工具的主要发布和实施时间多集中在去年上半年.