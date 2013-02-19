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亚洲 | 2013年 2月 19日 星期二 11:54 BJT

中国货币市场: 隔夜及七天品种持稳,央行重启正回购影响暂不大

路透上海2月19日 - 中国银行间资金市场周二早盘隔夜及七天质押式回购利率 持稳,14天品种则因跨月因素小幅上行;央行虽然在公开市场推出正回购回笼资金,但对场内流动性影响并不大,仍偏宽松.

他们并指出,春节后各大银行存款回流较快,流动性一度颇为泛滥,随着央行正回购的推出,及周四再有大量逆回购到期,预计资金面会较前期略趋紧,但总体仍会以宽松为主.

"(公开市场)正回购有人主动报需求,就说明资金还是挺宽松的,"华南一券商交易员称."不过周四还有4,100亿元逆回购到期,到时候会稍微紧点儿,但总体还是会偏宽松."

上海一商业银行交易员则指出,春节结束后,几大商业银行的存款回流较快,资金面太过泛滥,个人认为央行仅是略微回收一下,应该不会造成资金价格的大幅波动.

春节过后,银行间市场过于宽松的资金面,引发中国人民银行在时隔近八个月后,周二首次重启了正回购,以对冲流动性.中标利率方面,则持平于前次的2.75%水平,但较二级市场偏低.

不过也有交易员相对谨慎,上海一券商交易员就表示,随着周四再有大量逆回购到期,如果央行仍在公开市场进行回笼,资金面或者对未来的预期应该会受到一些冲击.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购

其中:隔夜 1.8808 1.8516 +2.92

七天 2.9390 2.9139 +2.51

14天 2.9768 2.7107 +26.61

上交所债券回购

隔夜 2.9950 2.8700 +12.50

七天 3.0500 3.2600 -21.00

14天 3.1600 3.3200 -16.00

回购定盘利率

隔夜 1.9000 1.8717 +2.83

七天 2.9600 2.9325 +2.75

14天 2.9808 2.7600 +22.08

shibor

隔夜 1.8693 1.8660 +0.33

七天 2.9490 2.9286 +2.04

三个月 3.8817 3.886 -0.43(完) (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
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