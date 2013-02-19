中国汇市: 人民币即期早盘微涨,节后短期购汇因素消散盘面复归淡静

* 人民币即期早盘微涨
* 节后短期购汇因素消散
* 短期升贬值压力共存,或横盘整理
* 人民币实际有效汇率1月环升1.53%
路透北京2月19日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微升,交投淡静.交易员称,节后信用卡还债等短期购汇因素在周一推贬汇率后已经消散,而企业需求释放还需要几天时间,短期内即期成交在中间价指引下可能横盘整理.
上海一股份行交易员称,今天结购汇都比较清淡.亚洲货币近期走贬,人民币也面临贬值压力;1月中国贸易顺差较强,又会对人民币构成支撑,因此预期短期内可能横盘整理.
"我想等到正月十五(即2月24日,本周日)过完以后,企业都回来上班了,结汇可能会上来不少.不过现在明显升贬值的可能性都不大,3月以前不太会走出大行情."他续称.
北京时间12:15,人民币兑美元即期报6.2424元,上日收报6.2427元.今日人民币兑美元中间价 为6.2821元,上日中间价为6.2816元.
国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2013年1月人民币实际有效汇率指数为111.83,较去年12月环比上涨1.53%,再次刷新自1994年该数据公布来新高.1月人民币名义有效汇率指数为107.47,环比上升0.81%.
中国对外经贸大学金融学院院长丁志杰就BIS数据撰文指出,主要发达国家汇率未受到日圆贬值的明显影响,是G20在其主导下默许日圆诱导性贬值的主要原因.1月份日圆名义有效汇率贬值6.4%,实际有效汇率贬值6.53%,同期整体上发达国家货币没有明显升值,基本处于贬值或略有升值的状态.
日圆周二上涨,此前日本政府官员发表讲话弱化了该国央行购买外国债券的传闻.上日日本首相安倍晋三表示,这种政策可能是货币宽松的一个选项.日本财务大臣麻生太郎在新闻发布会上表示,他目前未考虑购买外国债券;同时经济财政大臣甘利明称,安倍周一的言论只是指各国总体意义上的政策选项.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3246/89,上日尾盘为6.3290.
北京时间12:18,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2333/70元,上一交易日尾盘报6.2318元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
人民币汇率市场报导/掉期
全球主要外汇市场收盘报导
人民币离岸/NDF相关新闻
全球外汇市场主要消息
人民币在岸相关新闻
全球外汇动态
人民币外汇期权
(发稿 李然; 审校 张喜良)