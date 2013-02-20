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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:06 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
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 一、新债招标:

 中国财政部260亿元人民币10年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.56%
 进出口行200亿元五年期固息金融债14:00-15:00招标,利率预测均值3.91%
 进出口行200亿元三年期固息金融债14:00-15:00招标,利率预测均值3.62%
 中国铝业公司50亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和浦发银行主承
 浙江旅游集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
 中信证券  50亿元三个月期短融招标,工行/农行等主承
 北方联合电力10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行和国开行主承
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 二、新债上市: 

 辽宁成大 10亿元一年期短融041353006,票面利率4.68%
 青岛胶州城市发展17亿元七年期固息债1380035,票面利率6.59%
 万正投资集团7亿元六年期固息债1380055,票面利率7.92%
 太钢不锈 25亿元一年期短融041351004,票面利率4.12%
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 三、缴款:
  
 国电电力 10亿元九个月期超短融
 重庆化医控股集团10亿元一年期短融
 天津太钢天管不锈钢公司4亿元一年期短融
 南京高速齿轮制造公司7亿元一年期短融
 建投能源 5亿元一年期短融
 北方机车车辆工业集团20亿元五年期中期票据
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 四、还本付息:    

 中信证券50亿元三个月期短融1290012到期兑付,票面利率4.19%
 联合水泥集团10亿元一年期短融041252003到期兑付,票面利率5.14%
 金茂集团7.5亿元一年期短融041259008到期兑付,票面利率5.14%
 华电集团40亿元一年期短融041261007到期兑付,票面利率4.64%
 红河恒昊矿业1.5亿元一年期短融041262005到期兑付,票面利率8.90%
 国家开发银行300亿元七年期浮息债(一年定存基准)080203付息,基本利差0.76%
 杭州余杭城建10亿元五年期固息债098012付息,票面利率5.04%
 巨化集团9亿元10年期固息债098013付息,票面利率5.10%
 江西铜业集团10亿元五年期中票1282035付息,票面利率4.68%
 中铁二局 3亿元三年期中票1282036付息,票面利率6.35%
 苏州苏嘉杭高速公路2.8亿元五年期中票1282037付息,票面利率6.43%
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 五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

    --据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国规模最大的城市商业银行北京银行 总额至多300亿元
人民币（48亿美元）5年期金融债预计将于2月28日发行。该期金融债募集资金将为中小企业提供贷款。 

    国家统计局周五(22日)公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告
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   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

 (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)

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