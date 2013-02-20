《中国债券市场每日交易备忘》--2月20日

中国汇市：人民币早盘随中间价调整走低，逢低购汇需求旺成交活跃
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国财政部260亿元人民币10年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.56% 进出口行200亿元五年期固息金融债14:00-15:00招标,利率预测均值3.91% 进出口行200亿元三年期固息金融债14:00-15:00招标,利率预测均值3.62% 中国铝业公司50亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和浦发银行主承 浙江旅游集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 中信证券 50亿元三个月期短融招标,工行/农行等主承 北方联合电力10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行和国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 辽宁成大 10亿元一年期短融041353006,票面利率4.68% 青岛胶州城市发展17亿元七年期固息债1380035,票面利率6.59% 万正投资集团7亿元六年期固息债1380055,票面利率7.92% 太钢不锈 25亿元一年期短融041351004,票面利率4.12% ============================================================================ 三、缴款: 国电电力 10亿元九个月期超短融 重庆化医控股集团10亿元一年期短融 天津太钢天管不锈钢公司4亿元一年期短融 南京高速齿轮制造公司7亿元一年期短融 建投能源 5亿元一年期短融 北方机车车辆工业集团20亿元五年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息: 中信证券50亿元三个月期短融1290012到期兑付,票面利率4.19% 联合水泥集团10亿元一年期短融041252003到期兑付,票面利率5.14% 金茂集团7.5亿元一年期短融041259008到期兑付,票面利率5.14% 华电集团40亿元一年期短融041261007到期兑付,票面利率4.64% 红河恒昊矿业1.5亿元一年期短融041262005到期兑付,票面利率8.90% 国家开发银行300亿元七年期浮息债(一年定存基准)080203付息,基本利差0.76% 杭州余杭城建10亿元五年期固息债098012付息,票面利率5.04% 巨化集团9亿元10年期固息债098013付息,票面利率5.10% 江西铜业集团10亿元五年期中票1282035付息,票面利率4.68% 中铁二局 3亿元三年期中票1282036付息,票面利率6.35% 苏州苏嘉杭高速公路2.8亿元五年期中票1282037付息,票面利率6.43% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国规模最大的城市商业银行北京银行 总额至多300亿元 人民币（48亿美元）5年期金融债预计将于2月28日发行。该期金融债募集资金将为中小企业提供贷款。 国家统计局周五(22日)公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
路透上海3月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘继续随中间价调整，中间价跌至逾一周新低。交易员称，昨日美元指数全线升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，半日市场成交明显放大，预计客盘仍以逢低购汇为主，除非美指连续反弹，人民币短期续跌空间受限。
路透东京3月29日 - 较短期日本公债价格周三下滑，因市场从隔夜美债跌势中获取线索；较长期日债走高，受月底投资者需求提振。 五年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至负0.145%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.060%。 30年期日债收益率 则下跌1个基点至0.815%。超长期日债一般会在每个月月底吸引需求，因追踪指数的投资者重新调整债券组合。 日本央行周三在例行市场操作中将三至五年期日债购买规模从此前的4,000亿日圆降至 3,800亿日圆。这对日本债市影响不大。 日本央行一直在市场操作中调整日本公债的购买规模，以降低市场波动。 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者 信心指数急升至16年高位。 当日涨跌 上日
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。