中国债市: 正回购重启IRS先升后降,因政策预期仍稳及资金面影响不大

路透上海2月19日 - 中国人民币利率互换 周二先升后降.央行公开市场近八个月来首次重启正回购一度造成冲击,推动IRS上涨,但随后因对未来政策解读仍较为稳定,以及二级市场七天期质押式回购利率波动不大而有所回落,部分期限品种较上日甚至有小幅下行.
交易员指出,短期内IRS走向,还需要继续关注央行公开市场操作力度.另外,重启正回购虽不意味货币政策转向,但考虑到未来持续回笼可能造成的影响,七天回购下行动力不足,加之中国经济基本面总体向好,或抑制IRS未来向下可能.
中国人民银行周二上午进行了300亿元人民币的正回购操作,期限28天,中标利率2.75%.与此前最近一次的同期限操作利率持平,但较二级市场偏低.
上海一银行交易员午盘后表示,IRS"早上上去,现在又下来了.(上涨)主要是因为正回购,现在的相对于昨天还下来一点了."
央行公开市场一级交易商周一未能例行上报逆回购需求,而仅获准上报28天和91天正回购.不过当时正回购是否重启,还存有一定不确定性.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
周二 2.9960/3.1060 3.0775/3.1650 3.3767/3.4650 3.6833/3.7750 3.7260/3.9640
周一 3.0100/3.1125 3.0720/3.1510 3.3680/3.4510 3.6740/3.7590 3.7000/3.9600
------------------------------------------------------------------------------------
变动 -0.0140/-0.0065 +0.0055/+0.0140 +0.0087/+0.0140 +0.0093/+0.0160 +0.0260/+0.0040
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2013年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,722.35亿元人民币,较去年12月的2,299.25亿元增近两成.(完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)