中国债市: 正回购重启IRS先升后降,因政策预期仍稳及资金面影响不大

台湾股市：游走平盘附近收盘微升，观望台积电对未来展望

路透台北4月10日 - 台湾股市周一收盘微升，盘中大多时间在平盘附近游走。分析师称 ，本周四重量级权重股--台积电 将召开投资人说明会并说明第二季的展望，台股 对此变数观望，令股市量缩整理。 分析师指出，本周四午后将有台积电和大立光 的投资人说明会，目前预期台 积电对第二季营运可能指向中性偏空，此将对台股有不利影响。台股今日观望此变数，指数 狭幅盘整，未有明确方向。 台湾加权股价指数 收涨0.09%,至9,882.54点；今日成交初值 为852.6 3亿台币，上交易日修正后为1,029.74亿。 〞现在看来第二季会不好，但不好到什么程度，台积电和大立光会给一个轮廓，〞凯基 投顾分析师张明祥说。 他也表示，本周台湾和美国企业都进入财报周。台股股王--大立光先前公告3月营收表 现不好，但4月营收要比3月更差，此已在股价反应下跌。此外，目前市场也预估企业第二季 的营运表现预料也会比首季差，这都是市场观望的原因。 除此之外，张明