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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2013/2/20

经济指标                   时间        最新数据     前次数据     下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             12月         +2.39%         +5.87%  r  2/27      --
 季调失业率                12月         4.22%           4.27%     2/26      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  1月          +1.15%         +1.60%  r  3/5       --
 外汇存底(亿美元)          1月底        4,065.57     4,031.69     3/5       --
 商品出口(y/y)             1月          +21.8%          +9.0%     3/7       --
 商品进口(y/y)             1月          +22.3%          +1.6%     3/7       --
 M2货币总计数(y/y)         12月         +3.67%         +3.26%     2/27      --
 外销订单(y/y)             12月         +8.5%          +11.1%     2/26      --
 经常帐盈余(亿美元)        第三季       +116.4         +107.7  r  2/23      --
 国际收支(亿美元)          第三季       +37.0           +31.1     2/23      --
 国内生产总值(GDP)         第四季       +3.42%-p       +0.98%  r  --        --
 重贴现率(%)               12月19日     1.875%         1.875%     --        --
 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 (完)
    
    * 参看全球经济数据相关资料,可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选

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