路透基点: 分众传媒杠杆收购融资案高级银团阶段获得第一笔承贷--RLPC

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港2月19日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士指出,支持分众传媒杠杆收购案的15.25亿美元融资案,已在高级银团阶段获得第一笔承贷.在美国Nasdaq上市的分众传媒是一家中国展示广告公司,收购案规模达37亿美元.
一家台湾的银行已加入银团,承贷7,500万美元,采取承诺并持有(take-and-hold)方式,另外有好几家银行正在进行审批.
一名消息来源表示,高级银团阶段原定2月22日结束,料将延长期限.
这笔杠杆收购贷款的九家承贷银行是:美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团.这些银行于12月20日签署了贷款承诺书.
国开行、中国民生银行、及中国工商银行共计承贷5.75亿美元,采承诺并持有方式.
若只看10.75亿美元五年期贷款,此融资案的初始杠杆水准,约为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.95倍.这个杠杆计算并不包括4.50亿美元的12个月现金过桥贷款,这笔过桥贷款亦是融资的一部分,但并未进行联贷.这是因为这笔现金过桥贷款预计将在10-12个月偿还.
一如先前报导,交易提供的初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码525个基点.加码幅度基于现金过桥贷款偿还后的杠杆水平修订.
若杠杆水平在2.25倍或以上,利率为较LIBOR加码475个基点;若介于1.50–2.25倍之间,利率为较LIBOR加码425个基点;在1.00–1.50倍之间,利率为较LIBOR加码375个基点;若杠杆水平低于1倍,则利率较LIBOR加码300个基点.
平均年限为3.47年.
一如此前报导,银行受邀以两个层级参贷,2月8日前做出承诺的银行获得25个基点的优惠费率.承贷7,500万美元或以上的银行获牵头行头衔以及300个基点的费用,综合收益是611.45个基点.承贷5,000-7,500万美元的获主办行头衔以及250个基点的费用,综合收益为597.04个基点.
此外,公司还另与其中一家银行敲定了一笔2亿美元五年期备用信用证.
借款方Giovanna Acquisition由Giovanna Parent Ltd所有,后者为Giovanna Group Holdings Ltd的子公司.Giovanna Acquisition将与分众传媒合并.
收购财团中包括美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group).一旦交易完成,财团成员也将包括中国企业复星国际.
复星国际和分众传媒主席江南春目前共持有分众传媒35.5%的股份.该财团还包括方源资本、中信资本(Citic Capital Partners)和中国光大控股有限公司.
本案将视情况预计在第二季结束.
花旗集团及瑞士信贷为该私募股权赞助集团的主要并购财务顾问.摩根大通为分众传媒独立委员会的金融顾问.(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透上海4月10日 - 中国银行间市场周一流动性宽松依旧，短期回购利率继续下滑；隔 夜资金依旧较为泛滥，不过与上日相比，七天以上资金供给略显收敛，因下周起缴税影响料 加大，面对不确定性市场心态稍显谨慎。 “今天还是宽松，跟上周五差不多，出钱要费点周折，”北京一券商交易员称。 华东一银行交易员指出，尽管整体充裕局面未改，但七天及以上资金供给没有上周五那 么泛滥，近期将展开的缴税应该是主要制约因素。 她还谈到，因4月缴税规模历来较大，对流动性的冲击不小，不过从近期公开市场操作 来看，调控的日益精细化显示流动性尽在央行掌握中。 中国央行周一公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但 仍处于较高水平，今日公开市场仍不进行操作；至此逆回购操作已连续第11日暂停。据此计 算，今日净回笼100亿元。 “央行（公开市场）公告原因说的特别明确，既然把握的这么精准，市场真缺钱了肯定 也看得到，（这周）到期的MLF应该也会续的。”她表示。 据路透统计，4月13日（周四）和1