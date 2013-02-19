路透基点: 分众传媒杠杆收购融资案高级银团阶段获得第一笔承贷--RLPC

路透香港2月19日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士指出,支持分众传媒杠杆收购案的15.25亿美元融资案,已在高级银团阶段获得第一笔承贷.在美国Nasdaq上市的分众传媒是一家中国展示广告公司,收购案规模达37亿美元.

一家台湾的银行已加入银团,承贷7,500万美元,采取承诺并持有(take-and-hold)方式,另外有好几家银行正在进行审批.

一名消息来源表示,高级银团阶段原定2月22日结束,料将延长期限.

这笔杠杆收购贷款的九家承贷银行是:美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团.这些银行于12月20日签署了贷款承诺书.

国开行、中国民生银行、及中国工商银行共计承贷5.75亿美元,采承诺并持有方式.

若只看10.75亿美元五年期贷款,此融资案的初始杠杆水准,约为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.95倍.这个杠杆计算并不包括4.50亿美元的12个月现金过桥贷款,这笔过桥贷款亦是融资的一部分,但并未进行联贷.这是因为这笔现金过桥贷款预计将在10-12个月偿还.

一如先前报导,交易提供的初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码525个基点.加码幅度基于现金过桥贷款偿还后的杠杆水平修订.

若杠杆水平在2.25倍或以上,利率为较LIBOR加码475个基点;若介于1.50–2.25倍之间,利率为较LIBOR加码425个基点;在1.00–1.50倍之间,利率为较LIBOR加码375个基点;若杠杆水平低于1倍,则利率较LIBOR加码300个基点.

平均年限为3.47年.

一如此前报导,银行受邀以两个层级参贷,2月8日前做出承诺的银行获得25个基点的优惠费率.承贷7,500万美元或以上的银行获牵头行头衔以及300个基点的费用,综合收益是611.45个基点.承贷5,000-7,500万美元的获主办行头衔以及250个基点的费用,综合收益为597.04个基点.

此外,公司还另与其中一家银行敲定了一笔2亿美元五年期备用信用证.

借款方Giovanna Acquisition由Giovanna Parent Ltd所有,后者为Giovanna Group Holdings Ltd的子公司.Giovanna Acquisition将与分众传媒合并.

收购财团中包括美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group).一旦交易完成,财团成员也将包括中国企业复星国际.

复星国际和分众传媒主席江南春目前共持有分众传媒35.5%的股份.该财团还包括方源资本、中信资本(Citic Capital Partners)和中国光大控股有限公司.

本案将视情况预计在第二季结束.